Zwei Tage vor DEL-Saisonstart: Offene Kabine bei den Red Bulls

München. (PM Red Bulls) Zwei Tage vor dem ersten PENNY DEL-Saisonspiel gegen die Düsseldorfer EG (14. September, 19:30 Uhr) öffnete der deutsche Meister seine Kabinentüren für die Presse.

Rund 25 Medienvertreter kamen ins Olympia-Eisstadion und interviewten vor dem Ligastart Spieler und Trainer in der Umkleidekabine der Red Bulls. Hauptthema war der bevorstehende Ligastart. „Wir freuen uns alle auf die DEL-Saison. Wir haben in der Champions League einen super Start mit zehn aus zwölf Punkten erwischt und gehen mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen ins erste Ligaspiel. Wichtig ist, den Fokus jetzt voll auf die DEG zu lenken und die drei Punkte in München zu behalten“, erklärte Kapitän Patrick Hager.

Auch Münchens neuer Trainer Toni Söderholm blickt dem Saisonstart gespannt entgegen: „Die Vorfreude auf den Ligastart ist sehr groß. Ich erwarte ein schweres Spiel gegen Düsseldorf, auf das wir aber gut vorbereitet sind. Die Spieler sind sehr fokussiert und haben zielgerichtet gearbeitet. Es war eine etwas kürzere, aber sehr intensive Vorbereitung. Wir werden am Donnerstag mit viel Energie auftreten. Insgesamt ist die Spitze das Ziel.“

Los ging der Open Locker Room um 10:30 Uhr mit dem Eistraining der Mannschaft. Vor den Augen der anwesenden Journalisten bereiteten sich die Red Bulls auf das Spiel am Donnerstag im Olympia-Eisstadion vor. „Es war eine sehr gute Trainingseinheit, wir fühlen uns bereit“, so Ben Smith. Nach dem Training ging es in die Kabine, wo Spieler und Trainer den Medienvertretern Rede und Antwort standen.

Die Red Bulls starten am Donnerstag um 19:30 Uhr im heimischen Olympia-Eisstadion gegen die Düsseldorfer EG in die neue DEL-Saison. Am Sonntag steht dann das Auswärtsspiel bei den Adler Mannheim (19:00 Uhr) auf dem Programm.

