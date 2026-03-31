Zwei Stürmer verlängern bei den Salzburger Eisbullen, zwei weitere Angänge fix

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg wird auch die Saison 2026/27 gemeinsam mit den gestandenen Stürmern Peter Schneider und Mario Huber bestreiten.

Beide Routiniers haben einen laufenden Vertrag und großen Anteil an der Entwicklung des Clubs in den letzten Jahren. Maximilian Kirchebner und Maximilian Wurzer verlassen den Club.

Peter Schneider als Eckpfeiler im Salzburger Angriffsspiel

Seit fünf Jahren spielt Peter Schneider schon für den EC Red Bull Salzburg. Der 35-jährige Stürmer hat das Salzburger Spiel maßgeblich mitgeprägt und damit den Weg zu vielen Erfolgen der Red Bulls geebnet. Auch in der letzten Saison zeigte er erneut seinen kraftvollen Spielstil, musste sich die Tore ob der besser werdenden Konkurrenz in der win2day ICE Hockey League aber härter erarbeiten; in 47 Spielen inklusive Playoffs kam er auf 10 Tore und 18 Assists. Das hielt den vierfachen Liga-Champion nicht davon ab, immer bis zur letzten Sekunde zu kämpfen und der Mannschaft mit seiner hoch-professionellen Einstellung voranzugehen.

Schneider ist weiterhin einer der besten österreichischen Stürmer und wird auch in der kommenden Saison ein wichtiger Eckpfeiler im Spiel der Red Bulls sein. Der zweifache Vater – das zweite Kind ist erst im Frühjahr kurz vor Beginn der Playoffs zur Welt gekommen – will darüber hinaus auch im österreichischen Nationalteam seinen Mann stehen und bei der Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz helfen, den österreichischen Aufwärtstrend der letzten Jahre, an dem er ebenfalls großen Anteil hat, fortzusetzen.

Mario Huber macht den Zehner voll

Wenn Mario Huber im Herbst in Salzburg in die nächste Spielzeit geht, ist es bereits die zehnte Saison des Stürmers mit den Red Bulls. Der gebürtige Innsbrucker hat die Geschichte der Red Bulls in dieser Zeit markant mitgeschrieben und kann auf vier Titel in der win2day ICE Hockey League verweisen. Obwohl er nach einer Gesichtsoperation – er hatte im Training einen Puck ins Gesicht bekommen – erst im Oktober ins Spielgeschehen einsteigen konnte, hat Huber auch in der vergangenen Saison mit 14 Toren in 42 Grunddurchgangsspielen genauso viele Tore wie in der Vorsaison in 47 Spielen gemacht.

Der 29-jährige zweifache Vater übernimmt in der Mannschaft seit fünf Jahren auch als Assistant Captain Verantwortung und gilt als Motivator und verbindendes Element in der Kabine. Seine Qualitäten als Stürmer und Teamplayer sind auch im österreichischen Nationalteam gefragt, Huber möchte sich dieses Jahr wieder einen Platz für die Weltmeisterschaft in der Schweiz erarbeiten und dem rot-weiß-roten Team zu neuen Erfolgen verhelfen.

Maximilian Kirchebner und Maximilian Wurzer verlassen den Club

Mit zwei langjährigen Spielern der Red Bull Hockey Juniors, die auch Einsätze im Salzburger Profiteam bekamen, wird die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt. Der 20-jährige Verteidiger Maximilian Kirchebner kam 2020 an die Red Bull Eishockey Akademie und hat in den letzten beiden Saisonen mit den Red Bulls insgesamt auch 20 Spiele in der win2day ICE Hockey League bestritten.

Maximilian Wurzer nahm 2018 den Weg aus Zell am See in die Red Bull Eishockey Akademie und hat sich bei den Red Bull Hockey Juniors seinen Platz erarbeitet. In der Alps Hockey League gelangen ihm in 146 Spielen 37 Tore und 38 Assists. Bei insgesamt 25 Einsätzen in der win2day ICE Hockey League verzeichnete der jetzt 22-Jährige ein Tor und einen Assist. So wie auch Maximilian Kirchebner holte Wurzer 2024 mit den Red Bull Hockey Juniors den österreichischen AHL-Meistertitel.

Die Red Bulls bedanken sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und die gezeigten Leistungen in der vergangenen Saison und wünschen ihnen für die weitere Zukunft alles Gute und viel Erfolg.