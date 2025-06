Zwei starke SÃ¤ulen fÃ¼r die Phoenix-Defensive: Pricken und SchrÃ¶der verlÃ¤ngern

Grefrath. (PM GEG) Von Sommerpause kann beim Grefrath Phoenix kaum die Rede sein.

Der Eishockey-Regionalligist hat längst das Sommertraining und damit die sportliche Saisonvorbereitung aufgenommen – und auch hinter den Kulissen wird kräftig gearbeitet. Ein wichtiges Signal für die neue Saison 2025/26: Die beiden Assistenzkapitäne Benedikt Pricken und Tim Schröder bleiben dem Team treu und gehen in ihre dritte Spielzeit im Phoenix-Trikot.

Mit 22 bzw. 23 Jahren zählen sowohl Benedikt Pricken als auch Tim Schröder wohl noch zu den „Jungen Wilden“, sportlich gehören die beiden Verteidiger aber durchaus längst zu den Führungsspielern im Team um Kapitän und Routinier Andreas Bergmann.

Benedikt Pricken, in der Nachwuchsschmiede des Krefelder EV ausgebildet, wechselte zur Saison 2023/24 von den Ratinger Ice Aliens an die Niers und durfte vorher beim 1b-Team des KEV81 bereits einige Male Oberliga-Luft schnuppern. Beim Phoenix etablierte sich der quirlige Defensiv-Spezialist auf Anhieb zum Leistungsträger und ist aus dem Team der Blau-Gelben längst nicht mehr wegzudenken.

Benedikt Pricken über seine Vertragsverlängerung: „Ich habe mich in Grefrath vom ersten Tag an zu Hause gefühlt. Der Zusammenhalt in der Mannschaft, aber auch die enge Bindung zu den Fans haben mich nie daran zweifeln lassen, auch in diesem Jahr wieder für den Phoenix aufs Eis gehen zu wollen. Ich freue mich auf die kommende Saison und hoffe, dass wir uns als Team alle nochmal ein Stück weiterentwickeln, um auch sportlich die gewünschten Ergebnisse erzielen zu können.“

Auch Tim Schröder ist längst ein unverzichtbarer Teil der Phoenix-Defensive. Nach ersten Jahren im Grefrather Eishockey-Nachwuchs zog es den gebürtigen Viersener zu den Jungfüchsen nach Duisburg. Dort durchlief er sämtliche Altersstufen bis hin zur 1. Mannschaft der Füchse, für die er in insgesamt 28 Oberliga-Spielen zum Einsatz kam. Seit 2023/24 ist Tim Schröder zurück an der Niers. Neben seinem Einsatz auf dem Eis engagiert sich Schröder zudem als Trainer im Nachwuchsbereich und verkörpert damit die Philosophie der GEG wie kaum ein anderer.

Dass nun eine weitere Spielzeit an der Grefrather Stadionstraße folgt, stand für den 23-Jährigen mit der Rückennummer 93 außer Frage: „Ich freue mich, auch in der kommenden Saison das Trikot mit dem Phoenix zu tragen. Ich fühle mich in Grefrath als Spieler super aufgenommen. Das familiäre Miteinander und die Stimmung bei den Heimspielen sind super. Auch in der nächsten Saison werde ich an meine Grenzen gehen, um gemeinsam mit dem Team das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir sehen uns auf dem Eis!“.

Für GEG-Trainer Christian Tebbe und seinen Co. Tilo Schwittek sind Benedikt Pricken und Tim Schröder die nächsten wichtigen Bausteine in der Kaderplanung. „Wir sind sehr froh darüber, dass Bene und Tim sich dazu entschieden haben, auch in der kommenden Saison ein Teil des Phoenix zu sein. Beide sind wichtige Säulen in der Verteidigung und haben sich in den letzten zwei Spielzeiten zu absoluten Führungsspielern entwickelt“, so Christian Tebbe. „Trotz ihres noch recht jungen Alters sind sie nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits der Eisfläche ein wichtiger und fester Bestandteil der Phoenix-Family. Nicht ohne Grund haben beide in der letzten Saison bereits das Assistenten-Amt bekleidet und wurden dieser verantwortungsvollen Rolle absolut gerecht. Beides sind zudem Spielertypen, die gerne das Zepter in die Hand nehmen und so die Jungs mitreißen. Genau solche Spielertypen sind von großer Bedeutung in einem Team. Wir freuen uns, mit Bene und Tim in die nächste Saison zu gehen und die positive Entwicklung fortzusetzen“.

Mit der Vertragsverlängerung von Pricken und Schröder setzt die Grefrather EG ein deutliches Zeichen für Beständigkeit und Weiterentwicklung. Zwei Führungsspieler, die das Spiel lenken, das Team zusammenhalten und das Grefrather Eishockey mitgestalten. Unterdessen laufen die Planungen für die neue Saison weiter.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV