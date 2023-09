Zwei starke Gegner fÃ¼r die IceFighters

Artikel anhören Leipzig. (PM IceFighters) Das zweite Wochenende der neuen Saison steht an. Die Tilburg Trappers werden heute zu Gast im Eiszirkus Leipzig sein...

Leipzig. (PM IceFighters) Das zweite Wochenende der neuen Saison steht an.

Die Tilburg Trappers werden heute zu Gast im Eiszirkus Leipzig sein und am Sonntag geht es für Kapitän Florian Eichelkraut und Co nach Hannover zu den Indians. Fehlen werden dabei weiterhin Connor Hannon, Roberto Geiseler, Michael Burns und André Schietzold. Dazu gesellt sich auch Moritz Miguez, der erkrankt ist. „Wir haben leichte Hoffnung, dass aus unserem Lazarett nächste Woche das ein oder andere positive Signal kommt. Bedeutet, dass wir wenigstens einen der vier verletzten Spieler zurückerwarten. Bei Moritz gehen wir sowieso davon aus, dass er schnell wieder gesund ist“, blickt Headcoach Frank Fischöder voraus.

Die Trappers gehören seit Beginn der Oberliga Nord zu den stärksten Teams und ein Grund dafür ist sicherlich ihre kompakte Spielweise und ihre ziemlich konstante Kaderpolitik. Gerade einmal vier neue Spieler hatte Headcoach Doug Mason diese Saison in das Team zu integrieren. In der Verteidigung den jungen Bjorn Borgmann und im Sturm die Kanadier Branden Gracel, D´Artagnang Joly und einen weiteren jungen Holländer namens Jay Huisman. Der Rest der Mannschaft steht, kennt sich und hat das gleiche Ziel, wie in den letzten Jahren. „Wir wollen wieder um den Titel mitspielen“, hört man aus Tilburg. Beim Startwochenende in die Saison gelang den Trappers ein Sieg in Essen. Am Sonntag mussten sie dann eine Heimniederlage gegen die Hannover Indians einstecken.

Diese starteten mit einer negativen Überraschung in die neue Spielzeit. Daheim am Pferdeturm gab es eine unerwartete Niederlag gegen Erfurt. Da tat der Auswärtssieg bei den Tilburg Trappers am letzten Sonntag besonders gut. Die Erwartungen sind hoch im Indianerland. Das Team von Headcoach Björn Naujokat und Assistent Andrej Strakov wurde systematisch verstärkt. Im Tor kam zu dem starken David Miserotti-Böttcher die personifizierte Routine ausgerechnet vom Derby-Gegner. Brett Jaeger heuerte am Pferdeturm an. In der Verteidigung kamen mit Tobias Schmitz aus Essen und Luca Trinkberger aus der DEL2 gleich zwei Verstärkungen. Der letztjährige Importverteidiger wurde durch einen neuen ersetzt. US-Amerikaner Christian Hausinger reist ebenfalls im Indianerland an. Im ohnehin prominent besetzten Sturm wurde auch nochmal nachjustiert. Mit Tyler Gron, Matias Varttinen und Jonas Wolter wurden drei erprobte Scorer verpflichtet. Die dritte Importstelle belegt der Kanadier Dante Salituro. Für den Indianerstamm um Kapitän, Leitfigur und Häuptling Branislav Pohanka ist das Heimrecht beinahe Minimalziel. Die deutlich verkleinerte und für viele ungewohnte Eisfläche macht dann vielleicht gerade in den Playoffs einen Unterschied.

Zwei starke Gegner also, die auf unsere KSW IceFighters Leipzig warten. Headcoach Frank Fischöder freut sich darauf: „Wir wissen, dass die Spiele gegen die Trappers immer etwas Besonderes sind. Und in Hannover zu spielen ist auch immer ein Erlebnis. Das intensive Eishockey an diesem Wochenende sollte meiner Mannschaft liegen.“

