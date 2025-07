Zwei starke Comebacks: Maximilian Parschill und Sven Schiefner stÃ¼rmen wieder fÃ¼r den Grefrath Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Der Grefrath Phoenix kann für die kommende Saison 2025/26 auf zwei wichtige Rückkehrer bauen: Mit Maximilian Parschill (27) und Sven Schiefner (34) haben zwei erfahrene Offensivspieler ihre Zusage gegeben – beide kehren nach längerer verletzungsbedingter Pause ins Team zurück.

Die Freude über die Comebacks ist beim Trainerduo Christian Tebbe und Tilo Schwittek spürbar: „Zwei Verlängerungen, die uns sehr glücklich machen! Beide Spieler haben hart an ihrem Comeback gearbeitet und bringen nicht nur Qualität, sondern auch Charakter mit“, betont Christian Tebbe“.

Sven Schiefner, einst Kapitän bei den Dinslakener Kobras und mit über 300 Einsätzen in Ober- und Regionalliga ein echter Routinier, musste vergangene Saison verletzungsbedingt frühzeitig passen. Nun will der 34-Jährige nochmal voll angreifen: „Ich freue mich sehr auf eine weitere Saison beim Phoenix. Mein Ziel ist klar: Ich will verletzungsfrei bleiben und das Team mit meiner Erfahrung auf und neben dem Eis unterstützen. Der Spirit in der Mannschaft ist großartig – jung, hungrig, ohne Starallüren. Alle haben Bock, die Liga aufzumischen.“

Auch Maximilian Parschill, der seine gesamte Laufbahn beim Phoenix verbracht hat, brennt auf seine Rückkehr: „Nach über einem Jahr Pause freue ich mich riesig, wieder Teil des Teams zu sein. Grefrath ist mein sportliches Zuhause – und ich bin überzeugt, dass wir in dieser Liga gemeinsam viel erreichen können.“

Parschill gilt als körperlich robuster Stürmer mit Zug zum Tor, der in den Zweikämpfen auch mal dorthin geht, wo es weh tut. Schiefner bringt strategische Cleverness und Führungsstärke, insbesondere im Powerplay mit. Beide Spieler zeigen laut Trainerteam bereits im Sommertraining eine „vorbildliche Einstellung und hohe Motivation“.

Coach Christian Tebbe: „Max ist ein Kämpfer, ein Grefrather Jung mit Herzblut. Sven ist ein absoluter Führungsspieler und sicherlich in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Beide sind für uns nicht nur sportlich wertvoll – auch in der Kabine geben sie wichtige Impulse für unser junges Team.“

Mit der Rückkehr von Parschill und Schiefner verstärkt der Grefrath Phoenix seine Offensive gezielt – und setzt gleichzeitig ein deutliches Signal: Erfahrung und Identifikation mit dem Verein gehen in der Saison 2025/26 Hand in Hand mit Leidenschaft, Perspektive und dem klaren Ziel, im Kampf um die Playoffs eine gewichtige Rolle zu spielen.

