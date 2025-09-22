Zwei starke Anfangsphasen reichen nicht – Keine Punkte zum Auftaktwochenende für die Herne Miners

Herne. (PM HEV) Mit den Hannover Scorpions und den Hannover Indians traf der HEV bereits am ersten Oberliga-Nord-Wochenende der Saison 2025/26 auf zwei starke Gegner.

Ein furioser Auftakt reichte dem Herner EV nicht, um am Ende Zählbares mitzunehmen: Trotz einer 5:2-Führung nach dem ersten Drittel mussten sich die Miners den Hannover Scorpions mit 5:9 geschlagen geben.

Die Herner waren wach und die Herner hatten im ersten Drittel viel Lust auf Eishockey: Bereits nach 30 Sekunden sorgte Tommy Munichiello mit dem ersten Torschuss für die frühe Führung der Miners. In der 3. Spielminute nutzte Brad Snetsinger die Sichtbehinderung vor Scorpions-Keeper Wölfl von den eigenen Verteidigern zum 2:0, ehe Nick Ford in Spielminute 6 alleine auf Wölfl zulief und auf 3:0 stellte. Die Scorpions zeigten große Lücken in der Defensive, die Herne eiskalt ausspielte. Snetsinger bediente erneut Munichiello, der nur noch einschieben musste – 4:0 nach nicht einmal zehn Minuten. Ekstase war ausgebrochen in der Hannibal-Arena und viele HEV-Fans konnten ihren Augen nicht trauen, was gerade in den ersten Minuten des Spiels passierte.

Doch die Scorpions bewiesen Moral: Ein Doppelschlag von Kirsch und Hauner brachte die Gäste zunächst mit dem 4:1 und 4:2 wieder ins Spiel, doch im ersten Powerplay der Saison schlugen die Miners erneut zu und erhöhten wiederum auf 5:2, was gleichzeitig der Pausenstand war. „Nach dem ersten Drittel war ich natürlich extra Laut in der Kabine“, gab Scorpions-Trainer Kevin Gaudet später auf der Pressekonferenz zu.

Die Ansprache zeigte Wirkung: Die Gäste kamen wie ausgewechselt zum zweiten Drittel aus der Kabine. Nick Miglio eröffnete die Aufholjagd in der 25. Minute zum 5:3, ehe die Überzahl nach einer Strafe gegen Ford nur Sekunden später den Anschluss zum 5:4 brachte. Nun geriet Herne zunehmend unter Druck. Knaub glich in der 33. Minute aus, und ein weiteres Powerplaytor durch Justin Kirsch drehte das Spiel in der 36. Spielminute endgültig. Kurz vor der zweiten Pause folgte der Doppelschlag durch Miglio und Kirsch, der die Scorpions komfortabel mit 5:8 in Führung brachte.

Im Schlussdrittel verwalteten die Niedersachsen das Geschehen clever, standen defensiv deutlich kompakter und ließen Herne kaum noch zur Entfaltung kommen. Dennis Schütt setzte mit dem 5:9 den Schlusspunkt (51.), während den Miners kein Aufbäumen mehr gelang.

Tore:

1:0 [00:30] Munichiello (Ford/Snetsinger)

2:0 [02:57] Snetsinger (Munichiello/Ford)

3:0 [05:25] Ford (Munichiello)

4:0 [07:27] Munichiello (Snetsinger/Ford)

4:1 [08:20] Kirsch (McPherson/Miglio)

4:2 [11:44] Hauner (Gill/Schütt)

5:2 [19:30] Palka (Ford/Munichiello)

5:3 [24:11] Miglio (Hauner)

5:4 [25:22] McPherson (Kruminsch/Kiefersauer)

5:5 [32:54] Knaub (Hauner/Gill)

5:6 [35:05] Kirsch (Vallerand/Hauner)

5:7 [38:55] Miglio (Wölfl)

5:8 [39:45] Kirsch (Drews/Gill)

5:9 [50:46] Schütt (Kiefersauer/McPherson)

Strafen: 10-8

Zuschauer: 1406

Am Pferdeturm nichts zu holen

Nach dem packenden Auftritt am Freitag, gegen die Hannover Scorpions, stand für den Herner EV am Sonntagabend das nächste Duell an.

Erneut war es ein Gegner aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Am traditionsreichen Pferdeturm trafen die Miners auf die Hannover Indians – ein Spiel, das zunächst defensiv geprägt war, dann aber deutlich an Fahrt aufnahm.

Beide Mannschaften begannen konzentriert, mit einem klaren Fokus auf eine stabile Defensive. Während Hannover in den ersten Minuten mehr Spielanteile hatte, waren es die Herner, die die gefährlicheren Chancen kreierten. Vor allem in den letzten fünf Minuten des ersten Drittels kamen die Miners besser ins Spiel und erhöhten den Druck. Doch der starke Indians-Schlussmann Timo Herden verhinderte mehrfach einen möglichen Führungstreffer für Herne.

Auch der Mittelabschnitt begann mit einem mutigen Auftritt des HEV. Doch trotz guter Möglichkeiten blieben die Miners ohne Torerfolg. Ein defensiver Stellungsfehler in der von Verletzungen geplagten Hintermannschaft der Miners brachte schließlich die Wende: Brent Aubin nutzte diesen in der 27. Minute eiskalt aus und brachte die Indians mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf für beide Teams, da das Spiel nun deutlich an Tempo aufnahm. Als Herne kurz darauf in Überzahl agierte, hatte Nick Ford den Ausgleich auf dem Schläger, doch erneut war Timo Herden zur Stelle und vereitelte die Großchance spektakulär. Im direkten Gegenzug schlug Hannover erneut zu: Trinkberger, gerade von der Bank gekommen, nahm sich ein Herz und schoss auf das Herner Tor. Der Schuss rutschte Lukas Schulte unglücklich durch, was den Spielstand bei Minute 32:41 auf 2:0 stellte.

Trotz weiterer guter Aktionen der Miners – u.a. durch Tommy Munichiello im Alleingang – blieb das Tor wie vernagelt. Stattdessen waren es erneut die Indians, die ihre Effizienz unter Beweis stellten: Jari Neugebauer in der 38. Spielminute und Billy Jerry in der 39. Spielminute erhöhten in einer starken Schlussphase des Drittels auf 4:0. Nach dem vierten Gegentor verließ Lukas Schulte das Eis, für ihn kam Dean Döge zwischen die Pfosten.

Im Schlussabschnitt kontrollierten die Indians das Spielgeschehen über weite Strecken, ohne jedoch allzu viel Risiko zu gehen. Die Herner Defensive stand nun wieder etwas stabiler und ließ weniger gefährliche Chancen zu. Doch in der 53. Minute war es erneut Jari Neugebauer, der mit einem platzierten Schuss unhaltbar über die Schulter von Döge auf 5:0 erhöhte – sein zweiter Treffer an diesem Abend. Kurz vor Schluss gelang dem HEV doch noch der verdiente Ehrentreffer: Hugo Enock setzte energisch nach, bediente Nick Ford, der aus spitzem Winkel schließlich doch einen Weg vorbei an Herden fand (Endstand 5:1).

1:0 [26:35] Aubin (Moser/Messing)

2:0 [32:41] Trinkberger (Lagace)

3:0 [37:56] Neugebauer (Petersen/Bappert)

4:0 [38:39] Jerry (Lagace/Trinkberger)

5:0 [52:05] Neugebauer (Samusev)

5:1 [55:06] Ford (Munichiello/Enock)

Strafen: 8-6

Zuschauer: 2515



