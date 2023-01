Zwei Spitzenspiele fÃ¼r die Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am Wochenende die DEL2 Spieltage 39 und 40 auf dem Programm. Dabei treffen die Joker am...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am Wochenende die DEL2 Spieltage 39 und 40 auf dem Programm.

Dabei treffen die Joker am Freitagabend auf den unangefochtenen Spitzenreiter Kassel Huskies und am Sonntag kommt es in der energie schwaben arena zum Duell mit den Ravensburg Towerstars.

Tickets – Heimspiel fast ausverkauft!

Karten für das Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars sind aktuell noch im Ticket-Online-Shop in allen bekannten Vorverkaufsstellen und in der ESVK-Geschäftsstelle erhältlich. Sitzplätze sind dabei schon ausverkauft. Im Stehplatzbereich sind noch ca. 150 Karten verfügbar.

Freitagabend in Kassel

Am Freitag kommt es in der Kasseler Eissporthalle zum absoluten Spitzenspiel der DEL2. Dabei reisen die Joker als Tabellenzweiten zu den Kassel Huskies. Die Mannschaft von Trainer Bo Subr dreht an der Tabellenspitze mit 92 Punkten aus 37 Spielen einsam ihre Runden an der Tabellenspitze. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Sonntag Heimspiel gegen Ravensburg

Das Heimspiel am Sonntag hat es für die Joker dann auch in sich. Es steht das Duell gegen die Ravensburg Towerstars an. Die Oberschaben haben auf Tabellenplatz vier stehend mit 62 Punkten und 37 absolvierten Partien, vor kurzen erst einen Trainerwechsel von Tim Kehler, zum letztjährigen Erfolgscoach Peter Russell hinter sich gebracht. Erstes Bully in der energie schwaben arena ist um 17:00 Uhr.

Der Kader der Joker

Sicher ist, ESVK Trainer Marko Raita muss in den kommenden Wochen weiter auf die Verteidiger Fabian Koziol (Reha) und Tomas Schmidt sowie auf Torhüter Dieter Geidl verzichten. Ansonsten sind nach aktuellem Stand vor dem heutigen Abschlusstraining alle weiteren Spieler an Board. So dass die Trainer nicht nur auf den Kontingentstellen, sondern auch auf dem deutschen Sektor auf jeweils einen Spieler verzichten müssen.

