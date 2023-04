Zwei Spieler verlassen den SC Riessersee in Richtung DEL2

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee hat die ersten beiden Abgänge für die neue Saison zu vermelden. Nicht mehr für die Weiß-Blauen auflaufen werden...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee hat die ersten beiden Abgänge für die neue Saison zu vermelden.

Nicht mehr für die Weiß-Blauen auflaufen werden Verteidiger Ryker Killins und Stürmer Kevin Slezak. Beide Spieler haben Angebote von Vereinen aus der DEL2 angenommen und verlassen den Oberligisten somit nach nur einer Saison wieder.

Der 26-jährige, in Kanada geborene, Verteidiger Ryker Killins war vor der Saison aus Dänemark, von Esbjerg Energy zum SCR gewechselt. Ursprünglich hatte Killins bereits in der Vorsaison einen Vertrag bei den Selber Wölfen in der DEL2 unterschrieben – aufgrund der damals fehlenden deutschen Staatsbürgerschaft wurde der Vertrag jedoch nie gültig, sodass Killins beim SCR landete. Da der rechtsschießende Verteidiger seit kurzem allerdings in Besitz des deutschen Passes ist, zieht es den 175 cm großen und 82 Kg schweren Verteidiger ab der kommenden Saison in die DEL2. Ryker Killins, der aufgrund von mehreren Verletzungen nur 25 Spiele für die Werdenfelser absolvierte, erzielte insgesamt drei Tore und assistierte bei 13 Treffern für den SCR.

Auch der 22-jährige Kevin Slezak wird die Garmisch-Partenkirchner nach einer Saison bereits wieder in Richtung DEL2 verlassen. Vor der vergangenen Saison wechselte der gebürtige Bad Aiblinger von den Starbulls Rosenheim unter die Alpspitze und bildete gemeinsam mit Lubor Dibelka und Robin Soudek die torgefährlichste Reihe des SC Riessersee. Dem Linksschütze selbst gelangen dabei in 46 Spielen insgesamt 57 Scorerpunkte – 23 Tore und 34 Assists. In den Playoffs gelangen Slezak in sechs Spielen, vier Tore und zwei Assists.

Der SC Riessersee bedankt sich bei beiden Spielern für das Geleistete in der vergangenen Saison und wünscht Kevin und Ryker privat, sowie sportlich das Allerbeste in der Zukunft.

14406 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München