Zwei Spieler verlÃ¤ngern bei den Krefeld Pinguinen, ein EigengewÃ¤chs verlÃ¤sst die Seidenstadt

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben die Verträge mit ihren Youngstern Carl Konze und Julius Schulte verlängert.

Der Verteidiger und der Torhüter bleiben somit auch in der kommenden Spielzeit an der Westparkstraße. Die Pinguine planen hingegen ohne Philipp Kuhnekath.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Bei Julius Schulte waren wir uns schnell einig, dass wir seinen Vertrag verlängern wollen. Er ist auf einem guten Weg, was seine Entwicklung angeht. Jetzt liegt der Fokus darauf, ihn weiter voranzubringen – sei es durch gezieltes Coaching oder durch Spielzeit. Daran werden wir gemeinsam mit ihm arbeiten.

Ähnliches gilt für Carl Konze. Auch bei ihm sehen wir eine Menge Potenzial. Seine schwere Verletzung am Ende der Saison hat ihn zwar zurückgeworfen, aber wir arbeiten intensiv daran, ihn schnellstmöglich wieder fit zu bekommen. Es war eine unglückliche Situation, doch wir hoffen, dass er – mit entsprechender Gesundheit und Fitness – den Durchbruch bei uns schaffen kann. Er ist menschlich top und bringt den nötigen Eishockey-Charakter mit.

Hinsichtlich Philipp Kuhnekath möchte ich meinen Dank für den Einsatz aussprechen, den er in den vergangenen Jahren für uns gezeigt hat. Ich wünsche ihm für seine private und sportliche Zukunft weiterhin alles Gute!“

Carl Konze: „Für mich ist es eine Ehre, das Pinguine-Trikot tragen zu dürfen. Es macht unglaublich viel Spaß, hier in der Arena vor unseren Fans zu spielen und jeden Tag in die Halle zu kommen, um mit den Jungs zu trainieren. Ich bin zufrieden mit der vergangenen Saison und konnte mich sowohl durch meine Spielzeit in Krefeld als auch in Duisburg weiterentwickeln. Mein Ziel ist es, mich in der kommenden Saison in Krefeld zu etablieren. Das wird eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Ich freue mich auf die nächste Saison.“

Julius Schulte: „Ich freue mich sehr, dass ich auch in der kommenden Saison hier in Krefeld spielen kann. Die Organisation und die Menschen im Umfeld waren durchweg gut zu mir. Daher habe ich keinerlei Zweifel, dass ich mich bei den Pinguinen am besten weiterentwickeln kann. In der kommenden Saison möchte ich noch mehr Spielpraxis sammeln – sei es in der DEL2 oder in der Oberliga. Dafür werde ich hart arbeiten und alles geben.“

Konze geht in seine vierte Saison an der Westparkstraße. Nachdem der Verteidiger in seiner ersten Spielzeit ausschließlich für die U20- und Oberliga-Mannschaft des Krefelder EV 1981 auf dem Eis stand, erhielt er zur Saison 2023/24 einen U21-Fördervertrag bei den Pinguinen. In der abgelaufenen Saison kam er auf 29 Einsätze für die erste Mannschaft.

In derselben Saison wechselte auch Julius Schulte nach Krefeld. Der 20-jährige Torhüter kam in der vergangenen Spielzeit auf fünf Einsätze in der DEL2 sowie 23 Spiele in der Oberliga.

Mit Philipp Kuhnekath verlässt ein echtes Krefelder Eigengewächs die Pinguine erneut nach zwei Spielzeiten. Der 27-Jährige, der das Eishockeyspielen in Krefeld erlernt und alle Altersklassen der Pinguine durchlaufen hat, stand bereits bis zur Saison 2020/21 bei den Pinguinen unter Vertrag. Nach zwei Jahren bei den Dresdner Eislöwen kehrte er an die Westparkstraße zurück. In der vergangenen Saison kam Kuhnekath auf neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Vorlagen) in 39 Einsätzen.

