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Home Deutschland DEL 2 Blue Devils Weiden Zwei Spieler kehren nicht in den Kader der Blue Devils zurück
Blue Devils WeidenTransfer-News

Zwei Spieler kehren nicht in den Kader der Blue Devils zurück

19. Mai 20261 Mins read41
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Maximilian Kolb - - © Werner Moller
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Weiden. (PM Blue Devils) Die beiden Verteidiger Fabian Ribnitzky und Maximilian Kolb werden in der kommenden Saison nicht in die Max-Reger-Stadt zurückkehren.

Fabian Ribnitzky wechselte vor drei Jahren von den Kassel Huskies nach Weiden. Seitdem absolvierte der 26-jährige Verteidiger insgesamt 177 Spiele für die Blue Devils Weiden, in denen ihm 12 Tore und 26 Vorlagen gelangen. Zudem war er Teil der Oberliga-Meistermannschaft, die den Aufstieg in die DEL2 schaffte.

Maximilian Kolb, der zur Saison 2023/24 von den Dresdner Eislöwen nach Weiden wechselte, war ebenfalls Teil der Oberliga-Meistermannschaft und erlebte den Aufstieg in die DEL2 mit. Trotz zweier schwerer Verletzungen kämpfte er sich immer wieder zurück und verbuchte in insgesamt 127 Spielen in Oberliga und DEL2 zehn Tore und 46 Assists. Als Assistenzkapitän zeigte er sowohl auf als auch neben dem Eis Führungsqualitäten.

Teampräsident Stephan Seeger Sr.: „Beide jungen Männer waren wichtige Leistungsträger der Blue Devils Weiden, bekannt für defensive Härte und konstantes Spiel. Sie waren beliebt bei ihren Teamkollegen und geschätzt – sowohl als engagierte Sportler als auch als echte Gentlemen.“

Die Blue Devils Weiden wünschen Fabian Ribnitzky und Maximilan Kolb für ihren weiteren Lebensweg – sportlich wie privat – alles Gute und bedanken sich herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement im Trikot der Blue Devils!

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