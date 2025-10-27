Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Red Bull München

Verletzung des Gegners in Kauf genommen: Zwei Spiele Sperre für Münchens Wiederholungstäter Christopher DeSousa

Münchens Angreifer verpasst Spiele gegen Wolfsburg und Mannheim

27. Oktober 2025
Christopher DeSousa von Red Bull München während des Spiels zwischen Red Bull München und den Schwenninger Wild Wings - © Bruno Dietrich / City-Press
Neuss. (DEL) Christopher DeSousa von Red Bull München wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 33. Spielminute der Partie gegen die Schwenninger Wild Wings am 26.10.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 48 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich) für zwei Spiele gesperrt.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

Christopher DeSousa unternahm keinen Versuch zur Scheibe zu gelangen
– Der Kopf- und Nackenbereich war der Haupttrefferpunkt des Checks
– Christopher DeSousa nahm eine Verletzung des Gegners in Kauf
– Christopher DeSousa gilt als Wiederholungstäter, so erhielt er am 03.03.2024 eine Sperre gemäß DEL-Regel 48

