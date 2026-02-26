Zwei Spiele Sperre für Iserlohns Daniel Fischbuch nach rücksichtslosem Stockschlag

Neuss. (DEL) Daniel Fischbuch von den Iserlohn Roosters wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 61 (Stockschlag) in der Begegnung gegen den die Nürnberg Ice Tigers am 25.02.2026 für zwei Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Daniel Fischbuch unternahm keinen Versuch zum Puck zu gelangen oder diesen zu verfolgen

– Daniel Fischbuch führte den Stockschlag rücksichtslos aus

– Daniel Fischbuch nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf