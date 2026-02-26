Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
! +Iserlohn Roosters

Zwei Spiele Sperre für Iserlohns Daniel Fischbuch nach rücksichtslosem Stockschlag

26. Februar 20261 Mins read22
Iserlohns #71 Daniel Fischbuch (re.) erhielt eine 5 plus Spieldauer Strafe. - © ISPFD
Neuss. (DEL) Daniel Fischbuch von den Iserlohn Roosters wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 61 (Stockschlag) in der Begegnung gegen den die Nürnberg Ice Tigers am 25.02.2026 für zwei Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

Daniel Fischbuch unternahm keinen Versuch zum Puck zu gelangen oder diesen zu verfolgen
– Daniel Fischbuch führte den Stockschlag rücksichtslos aus
– Daniel Fischbuch nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Eishockey-Magazin TV

