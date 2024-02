Zwei Spiele Sperre fÃ¼r Ingolstadts Travis St. Denis

Neuss. (PM Penny DEL) Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Travis St. Denis vom ERC Ingolstadt wegen eines Verstoßes gegen Regel 56 ein Ermittlungsverfahren...

Neuss. (PM Penny DEL) Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Travis St. Denis vom ERC Ingolstadt wegen eines Verstoßes gegen Regel 56 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die betreffende Situation erfolgte im Spiel zwischen Ingolstadt und Red Bull München am 23. Februar 2024 in der 15. Spielminute. Da Travis St. Denis in der Vergangenheit bereits für ein ähnliches Vergehen sanktioniert wurde, hält der Disziplinarausschuss vorliegend eine Sperre von zwei (2) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen.

