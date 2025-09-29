Zwei Spiele Sperre für Dresdens Lance Bouma

Neuss. (DEL) Der Spieler Lance Bouma von den Dresdner Eislöwen wurde für sein Foul in der 45. Minute der Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers am 28.09.2025 durch ein nachträglich eingeleitetes Verfahren vom Disziplinarausschuss wegen eines Crosschecks (Regel 59) für zwei Spiele gesperrt und erhält zudem eine Geldstrafe.

Faktoren

– Die Aktion von Lance Bouma geschieht nicht aus dem Spielgeschehen heraus, sondern findet bei einer Spielunterbrechung statt.

– Lance Bouma nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion rücksichtslos in Kauf.

– Der Gegenspieler befand sich in einer schutzlosen Position.

