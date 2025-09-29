Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Zwei Spiele Sperre für Dresdens Lance Bouma
! +Dresdner Eislöwen

Zwei Spiele Sperre für Dresdens Lance Bouma

Angreifer der Eislöwen verpasst Spiele gegen Schwenningen und Augsburg

29. September 20251 Mins read79
Dresdens Trainer Niklas Sundblad (li.) und sein Spieler #17 Lance Bouma (re,). - © ISPFD
Neuss. (DEL) Der Spieler Lance Bouma von den Dresdner Eislöwen wurde für sein Foul in der 45. Minute der Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers am 28.09.2025 durch ein nachträglich eingeleitetes Verfahren vom Disziplinarausschuss wegen eines Crosschecks (Regel 59) für zwei Spiele gesperrt und erhält zudem eine Geldstrafe.

Faktoren

– Die Aktion von Lance Bouma geschieht nicht aus dem Spielgeschehen heraus, sondern findet bei einer Spielunterbrechung statt.
– Lance Bouma nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion rücksichtslos in Kauf.
– Der Gegenspieler befand sich in einer schutzlosen Position.

