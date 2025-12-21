Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Zwei Spiele Sperre fÃ¼r Christopher Fischer vom EC Bad Nauheim

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe

21. Dezember 20251 Mins read104
Christopher Fischer - Â© Starbulls Media (P. Lion) 2025
Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Christopher Fischer ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 19.12.2025
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers Christopher Fischer vom 20.12.2025

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 21:32 direkt an der Mittellinie vor den SpielerbÃ¤nken. Der Spieler #58 Christopher Fischer vom EC Bad Nauheim wurde in der eigenen Zone von dem Spieler #9 Max Oswald vom ESV Kaufbeuren gecheckt. SpÃ¤ter verlagerte sich das Spiel in die neutrale Zone, wo der Spieler #9 Max Oswald versuchte einen Pass von #67 Bernhard Ebner an der Bande, HÃ¶he roter Linie zu kontrollieren. Der Spieler #58 Christopher Fischer, kommend aus der eigenen Zone, checkte seinen Gegenspieler #9 Max Oswald gegen den Kopf und Nackenbereich. Der Spieler #9 Max Oswald ging daraufhin zu Boden. Die Schiedsrichter sprachen nach Videobeweis eine 5+ Spieldauerdisziplinarstrafe nach DEL-Regel 48 CTH aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 48 vorliegt.
â€¢ Der Spieler #58 Christopher Fischer unternahm keinerlei Anstrengung in Puckbesitz zu erlangen.
â€¢ Der Spieler #58 Christopher Fischer nahm durch seine Aktion rÃ¼cksichtslos eine Verletzung des Gegners in Kauf.
â€¢ Erster Kontaktpunkt und HaupttrefferflÃ¤che war der Kopf und Nackenbereich.

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von zwei (2) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

