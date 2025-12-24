Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eisbären Berlin

Zwei Spiele Sperre für Berlins Jonas Müller

24. Dezember 20251 Mins read133
Jonas Müller und Liam Kirk von den Eisbären Berlin - © City-Press
Neuss. (DEL) Jonas Müller von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 32. Spielminute der Partie gegen die Adler Mannheim am 23.12.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 41 (Check gegen die Bande) für zwei Spiel gesperrt.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Der Kontakt erfolgte in gefährlicher Nähe zur Bande
Jonas Müller nahm sorglos eine Verletzung des Gegners in Kauf
– Der gegnerische Spieler war ahnungslos
– Jonas Müller wurde am 22.03.2025 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich) vom Disziplinarausschuss gesperrt und gilt somit als Wiederholungstäter

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Paul Mayer bindet sich bis zum Ende der Saison 2027/2028 an den ESVK

