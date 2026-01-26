Nach Kniecheck: Zwei Spiele Sperre für Berlins Jonas Müller

Neuss. (DEL) Jonas Müller von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 50 (Kniecheck) in der Begegnung gegen die Löwen Frankfurt am 26.01.2026 für zwei Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Jonas Müller unternahm keinen Versuch, den Kontakt zu verhindern oder zu minimieren

– Jonas Müller nahm mit seiner Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

– Jonas Müller wurde am 22.03.2025 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich), sowie am 24.12.2025 (Banden-Check) vom Disziplinarausschuss gesperrt und gilt somit als Wiederholungstäter

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deutsche Eishockey Liga (@penny.del_news)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!