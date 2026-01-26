Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eisbären Berlin

Nach Kniecheck: Zwei Spiele Sperre für Berlins Jonas Müller

Verteidiger verpasst die Spiele gegen Augsburg und Straubing

26. Januar 20261 Mins read261
Jonas Müller von den Eisbären Berlin - © Marco Leipold / City-Press
Neuss. (DEL) Jonas Müller von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 50 (Kniecheck) in der Begegnung gegen die Löwen Frankfurt am 26.01.2026 für zwei Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Jonas Müller unternahm keinen Versuch, den Kontakt zu verhindern oder zu minimieren
– Jonas Müller nahm mit seiner Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
– Jonas Müller wurde am 22.03.2025 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich), sowie am 24.12.2025 (Banden-Check) vom Disziplinarausschuss gesperrt und gilt somit als Wiederholungstäter

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Deutsche Eishockey Liga (@penny.del_news)

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

