Zwei Spiele in 24 Stunden: EV Füssen startet gegen Stuttgart in die Vorbereitung

Füssen. (PM EVF) Am Freitag empfängt der EVF die Stuttgart Rebels zum ersten Vorbereitungsspiel der Saison.

Bereits einen Tag später folgt der Auswärtstest bei den HC Tigers in Dornbirn. Kurz vor dem ersten Spielwochenende hat Schwarz-Gelb mit Ugnius Cizas zudem die dritte Kontingentstelle besetzt.

Die Trainingsphase läuft, jetzt wartet der erste Vergleich mit einem Gegner. Für den EV Füssen beginnt am Freitag, 28. August, die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 auch im Spielbetrieb. Um 19:30 Uhr sind die Stuttgart Rebels in Füssen zu Gast. Keine 24 Stunden später steht bereits die nächste Partie an. Am Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Jun um 19:30 Uhr im Messestadion Dornbirn auf die HC Tigers.

Für Schwarz-Gelb bieten die beiden Begegnungen die erste Gelegenheit, die Arbeit der vergangenen Trainingseinheiten unter Wettkampfbedingungen umzusetzen. Neue Zusammensetzungen können getestet und Abläufe weiter abgestimmt werden. Dass gleich zum Auftakt zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden auf dem Programm stehen, sorgt dabei für eine intensive erste Standortbestimmung.

Unmittelbar vor dem ersten Testspiel hat der EVF seinen Kader nochmals verstärkt. Am Dienstag gab der Verein die Verpflichtung von Ugnius Cizas bekannt. Der 30 Jahre alte litauische Nationalspieler besetzt die dritte Kontingentstelle und kann sowohl als Center als auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden.

Cizas kennt die Oberliga bereits aus der vergangenen Saison. Für die Hammer Eisbären kam er in 38 Partien auf zwölf Tore und sieben Vorlagen. Anschließend wechselte er zu den Eagles Essen-West und verbuchte dort in zehn Spielen sieben Treffer sowie 13 Assists.

Auch international verfügt der Linksschütze über viel Erfahrung. Seit Jahren gehört Cizas zum Kreis der litauischen Nationalmannschaft. Im Frühjahr 2026 spielte er mit Litauen bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A.

Trainer Daniel Jun sieht in ihm vor allem einen vielseitigen Angreifer, der in beide Richtungen arbeiten kann. Zudem bringt Cizas Qualitäten am Bullypunkt, einen guten Schuss und Erfahrung mit, die auch für die jüngeren Spieler im Kader wichtig sein soll.

Ob der Neuzugang bereits am Freitag gegen Stuttgart oder am Samstag in Dornbirn eingesetzt werden kann, steht derzeit noch nicht fest. Auch ein Einsatz in beiden Begegnungen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

Zum Auftakt wartet mit Stuttgart ein Gegner, der die vergangene Hauptrunde mit 55 Punkten auf Rang 13 abgeschlossen hat. Der EVF kam mit 59 Punkten auf Platz zehn. Im Sommer haben die Rebels ihren Kader an mehreren Stellen verändert und mit Tom Coolen einen neuen Cheftrainer verpflichtet.

Eine zentrale Personalie ist Vincent Schlenker. Der erfahrene Angreifer bringt 115 DEL-Spiele und mehr als 350 Einsätze in der DEL2 mit. Zu seinen früheren Stationen gehören unter anderem die Eisbären Berlin, Crimmitschau, Kassel, Weiden und Kaufbeuren.

Auch international haben sich die Rebels verstärkt. Der 24-jährige Mack Stewart wechselte von der University of Calgary nach Stuttgart. In seiner letzten Universitäts-Saison kam der in Villach geborene Stürmer in 28 Hauptrundenspielen auf neun Tore und zehn Vorlagen.

In der Defensive kam der kanadische Rechtsschütze Owen Lalonde hinzu. Der 26-Jährige spielte zuletzt an der Miami University in der NCAA und verfügt zuvor über mehrere Jahre Erfahrung im kanadischen Junioren- und Universitätseishockey. Im Tor bildet Neuzugang Daniel Allavena gemeinsam mit Nick Jordan Vieregge das Gespann.

Eine ursprünglich geplante Verstärkung wird dagegen nicht für Stuttgart auflaufen. Der kanadische Angreifer Vince Élie löste seinen Vertrag bei den Rebels noch vor Beginn der Vorbereitung wieder auf und wechselte anschließend nach Schweden.

Für Stuttgart ist die Partie in Füssen der erste Test der neuen Saison. Entsprechend dürfte auch beim Freitagsgegner zunächst die Abstimmung der neu zusammengestellten Mannschaft im Mittelpunkt stehen.

Für den EVF bleibt anschließend kaum Zeit zur Nachbereitung. Bereits am Samstag geht es in Dornbirn gegen die HC Tigers weiter. Die Vorarlberger sind neu in der Oberliga Süd und waren bislang als EC Bregenzerwald in der Alps Hockey League aktiv.

Die Mannschaft von Trainer Märt Eerme hat bereits erste Vorbereitungsspiele absolviert. Zum Auftakt gab es einen 5:2-Erfolg beim EHC Winterthur, anschließend mussten sich die Tigers dem EHC Seewen knapp mit 1:2 geschlagen geben. Vor dem Duell mit dem EVF steht am Mittwoch noch ein weiterer Test gegen den EHC Arosa auf dem Programm.

Für Schwarz-Gelb geht es damit gleich zum Auftakt gegen zwei Mannschaften, die auch in der kommenden Oberliga-Hauptrunde zum Teilnehmerfeld gehören. Nach dem Wochenende setzt der EVF seine Vorbereitung am Freitag, 4. September, mit dem Heimspiel gegen den SC Riessersee fort.

Freitag, 28.08.2026 | 19:30 Uhr

EV Füssen gegen Stuttgart Rebels

Samstag, 29.08.2026 | 19:30 Uhr

HC Tigers gegen EV Füssen

Tickets für das Heimspiel:

www.evfuessen.de/tickets

Livestream:

www.evfuessen.de/live

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