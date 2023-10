Zwei spannende Aufgaben am Wochenende fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Die Tigers treten am Freitag um 20:00 Uhr beim souveränen Tabellenführer der OL Süd in Weiden an, bevor es...

Bayreuth. (PM Tigers) Die Tigers treten am Freitag um 20:00 Uhr beim souveränen Tabellenführer der OL Süd in Weiden an, bevor es am Sonntag dann im Bayreuther Tigerkäfig um 18:00 Uhr gegen den EC Peiting geht.

Das Maß aller Dinge – jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt – in der Oberliga Süd sind die Blue Devils Weiden. Sieben absolvierte Spiele, sieben Siege, dazu findet man mit 39 erzielten Treffer die „Torfabrik“ der Liga in der Oberpfalz. Gleichzeitig stellt man mit 13 Toren, die man hinnehmen musste, den besten Defensivverbund der 13 Ligateilnehmer. Nicht nur die nackten Zahlen der aktuellen Saison unterstreichen die Ambitionen der Blue Devils, die mit dem betriebenen Aufwand ihr Ziel klar definieren. Am Ende soll der Sprung in die DEL2 gelingen, der letztjährig im Finale gegen Rosenheim, die mit fünf Punkten Rückstand als Zweiter durch die Hauptrunden-Zielgerade gingen, in einer engen Serie knapp verfehlt wurde.

Das spielende Personal dazu haben die Oberpfälzer durchaus. Unter diesem befinden sich fünf Akteure, die in der Vergangenheit einmal das Trikot der Tigers getragen haben. Marco Wölfel steht mit einem Gegentorschnitt von derzeit 1,75 hinter dem Heilbronner Kapteinat auf dem ligaweit zweiten Platz. Für zweieinhalb Spielzeiten sorgte Kurt Davis im gelb-schwarzen Trikot für Gefahr in der offensiven Zone, was er in Weiden seit der Saison 22/23 fortführt und derzeit als Top-Verteidiger der Liga grüßt. Gut 100 Partien absolvierte Luca Gläser für die Tigers, bevor ihn sein Weg über die DEL und die DEL2 in die Oberpfalz führte. Mit 65 Punkten in der abgelaufenen Saison belegte der inzwischen 25-Jährige „nur“ Platz sechs der internen Scorerliste, was den offensiven Output in der Oberpfalz nochmals unterstreicht. Nur ein kurzes Gastspiel gab Vladislav Filin in der ersten DEL2-Saison der Tigers, als er für 14 Partien per Förderlizenz aus Nürnberg nach Bayreuth geschickt wurde. Anders verhält es sich bei Dennis Thielsch, der für vier Spielzeiten für die Tigers aufs Eis ging und in der Aufstiegssaison 2015/2016 54 Punkte zu der erfolgreichen Saison beitragen konnte. Neben den Genannten findet man weiter qualitativ hochwertige Akteure, die punktehungrig unterwegs sind. Tyler Ward mit 84 Punkten in der Vorsaison für die Tölzer Löwen wird noch von Tomas Rubes übertroffen, der für Weiden satte 90 gesammelt hat. Direkt aus der DEL mit der Erfahrung von über 400 Einsätzen wechselte zudem David Elsner in die Oberpfalz.

Es bedarf also einer konzentrierten Leistung der Jungs von Head-Coach Chernomaz, um den Blue Devils in deren Halle, die voraussichtlich ausverkauft sein dürfte, die Punkte abzuluchsen.

Mehr als sieben Jahre liegt das letzte Aufeinandertreffen gegen den EC Peiting zurück. Im Februar 2016 duellierte man sich in der damaligen Oberliga-Hauptrunde zuletzt im Bayreuther Tigerkäfig. Der Club aus der kleinen oberbayerischen Marktgemeinde arbeitet seit Jahren kontinuierlich und weist – für den kleinen Standort – durchaus Erfolge auf und hält sich seit Jahren als „dienstältester“ Club der Oberliga im gesicherten Mittelfeld der Liga. Auf den Kontingent-Positionen vertraut man auf die Kanadier Felix Brassard sowie Samuel Payeur, die beide im zweiten Jahr in Peiting auf dem Eis stehen. Neu dazu gekommen ist, ebenfalls aus Kanada, Brett Ouderkirk, der zuletzt in der ECHL aktiv gewesen ist. Hinzu kommen einige „Dauerbrenner“, die bereits seit einigen Jahren für Peiting aktiv sind. Sean Morgan, Andreas Feuerecker, Dennis Krutsch und Markus Czogallik haben fünf oder mehr Spielzeiten in Oberbayern verbracht. Rekordhalter ist aber Fabian Weyrich, der seine 18. (!) Spielzeit für den Club absolviert.

„Weiden ist der Topfavorit. Sie sind mit vier ausgeglichenen Reihen auf dem Eis, die alle scoren können, sind zudem sehr aggressiv im Forecheck, bei welchem Verteidiger und auch Stürmer sehr tief in die Zone gehen, um Druck ausüben zu können. Hier wird es wichtig sein, dass wir uns gut unterstützen und hinter die erste Welle kommen“, blickt Assistent-Coach Marc Vorderbrüggen auf den Gegner am morgigen Freitag. Auch die Partie am Sonntag wird kein Selbstläufer. Marc Vorderbrüggen weiter: „Peiting ist eine unangenehm zu spielende Mannschaft. Sie haben in den letzten Partien wie zum Beispiel gegen Lindau großen Willen gezeigt und sich ins Spiel zurück gekämpft. Sie haben einige gute Jungs in ihren Reihen, die gerne eins gegen eins gehen. Wir müssen schauen, dass wir eine gute „Gap-Control“ hinbekommen, um entsprechend den Speed rausnehmen zu können. Insgesamt wird es wichtig sein, dass wir in beiden Spielen körperlich präsent sein werden und uns an unser System halten“.

Im Lager der Tigers wird man weiterhin auf Dominik Tiffels sowie Viktor Knaub verzichten müssen, die weiterhin nicht spielfähig sind. Jayden Schubert ist am Freitag gesperrt.

Aus Ingolstadt stoßen Ole Krüger sowie neu Mathias Binder und Joel Hofmann, der aktuell als Topscorer seines DNL-Teams agiert, zu den Tigers und werden am Freitag die Reise nach Weiden mit antreten.

