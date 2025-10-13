Zwei Schwächephasen bringen Flößer ins Hintertreffen

Lechbruck. (PM ERC) Am Sonntag trat der ERC Lechbruck zu seinem letzten Vorbereitungsspiel bei den Wanderers Germering an – erneut nicht in Bestbesetzung.

Gegen den letztjährigen Finalteilnehmer zeigten die Flößer phasenweise gute Ansätze, mussten sich am Ende jedoch deutlich geschlagen geben.

Bereits nach zwei Spielminuten gingen die Gastgeber durch Göttle mit 1:0 in Führung. Im ersten Drittel hielt der ERC gut dagegen und konnte die Partie offen gestalten, sodass es mit diesem knappen Rückstand in die erste Pause ging.

Auch im zweiten Abschnitt bestimmte Germering das Geschehen, doch Lechbruck blieb kämpferisch und kam in der 29. Minute durch Cameron Roberts, auf Zuspiel von Paolo De Sousa und Morris Demmler, zum verdienten 1:1-Ausgleich. Allerdings folgte kurz darauf eine mehrminütige Schwächephase der Flößer, die die Wanderers eiskalt nutzten: Innerhalb von nur drei Minuten trafen Göttle (33.), Sturm (35.), Kerber (36.) und Dorfner (36.) – aus einem 1:1 wurde ein 5:1. Trainer Andreas Ott reagierte mit einer Auszeit, um seine Mannschaft wieder zu stabilisieren.

Im letzten Drittel zeigte sich der ERC wieder gefasster, doch Germering blieb spielbestimmend. Kolb erhöhte in der 45. Minute auf 6:1. In der Schlussphase verlor Lechbruck erneut für kurze Zeit den Faden – und die Gastgeber legten innerhalb von nur eineinhalb Minuten durch Kolb (56.), Reichel (57.) und Mair (57.) drei weitere Treffer nach. Damit stand am Ende ein deutliches 9:1 auf der Anzeigetafel.

Trotz des klaren Ergebnisses konnte das Team von Andreas Ott aus der Partie wertvolle Erkenntnisse für die bevorstehende Landesliga-Saison ziehen. Nach einer spielfreien Woche bleibt nun Zeit, um die Vorbereitung abzuschließen und an den Defiziten zu arbeiten. Das erste Punktspiel findet am 24. Oktober 2025 statt – erneut auswärts bei den Wanderers Germering.

Tyler Lepore verstärkt die Flößer-Offensive

Mit dem Italo-Kanadier Tyler Lepore präsentiert der ERC Lechbruck einen weiteren Neuzugang für die anstehende Landesliga-Saison. Der 31-jährige Stürmer bringt viel internationale Erfahrung mit und besetzt beim ERC die zweite Importstelle neben Cameron Roberts. Gemeinsam mit Spielertrainer Paolo De Sousa erweitert Lepore damit die „Canadian Connection“ im Flößer-Kader. Er wird künftig mit der Rückennummer 89 für die Flößer auflaufen.

Der gebürtige Kanadier aus Burlington (Ontario) besitzt neben der kanadischen auch die italienische Staatsbürgerschaft. In den vergangenen Jahren war er in mehreren europäischen Ligen aktiv – in der 2. Liga Dänemarks bei Odense IK sowie in Schweden bei Söderhamn/Ljusne HC, Alfta GIF und zuletzt Munkedals BK.

Dort überzeugte er mit Schnelligkeit, Spielübersicht und Torgefährlichkeit. Lepore gilt als spielintelligenter, technisch starker Rechtsschütze, der sowohl als Vorbereiter als auch als Vollstrecker wertvoll ist.

Beim ERC Lechbruck soll Lepore seine internationale Erfahrung einbringen und der Offensive zusätzliche Stabilität, Dynamik und Durchschlagskraft verleihen.

„Tyler ist ein Spieler, der viel Tempo ins Spiel bringt und den Unterschied ausmachen kann. Mit ihm sind wir in der Offensive noch variabler aufgestellt“, so die sportliche Leitung der Flößer.

Der Angreifer ist ab sofort spielberechtigt, wird jedoch aus privaten Gründen erst Anfang November nach Lechbruck stoßen und sich dann dem Team anschließen.

Ein besonderer Dank gilt den Partnern und Sponsoren des ERC Lechbruck, die diesen Transfer überhaupt erst möglich gemacht haben.

