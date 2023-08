Zwei RÃ¼ckkehrer und drei VerlÃ¤ngerungen – Kader des EC Pfaffenhofen ist fast komplett

Artikel anhören Pfaffenhofen. (oex) Bis auf die Besetzung der zweiten Kontingentstelle ist der Kader des EC Pfaffenhofen zum Start der Vorbereitungsphase auf Eis praktisch...

Artikel anhören Artikel anhören

Pfaffenhofen. (oex) Bis auf die Besetzung der zweiten Kontingentstelle ist der Kader des EC Pfaffenhofen zum Start der Vorbereitungsphase auf Eis praktisch komplett.

Nachdem mit Tim Lohrer (26), Wassilij Guft-Sokolov (21) und Kilian Strack (19) drei Spieler der letztjährigen Mannschaft ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben haben, kann Coach Stefan Teufel auch zwei Rückkehrer begrüßen. Vom Ligakonkurrenten ERSC Amberg kehrt Verteidiger Leon Koppitz (23) zum ECP zurück, wo er bereits im Nachwuchs aktiv war und vom DNL-Team des ERC Ingolstadt wechselt Luis Pfab (19) zurück zu seinem Heimatverein. Wobei der gebürtige Pfaffenhofener Pfab eigentlich kein richtiger Neuzugang ist, denn er lief bereits die zweite Hälfte der letzten Saison, mit einer Förderlizenz ausgestattet ausschließlich in der Bayernliga für den ECP auf. Mit ihm und seinem älteren Bruder Michael, David und Jakub Felsöci sowie Liam und Ka-reem Hätinen stehen wieder drei Brüderpaare im ECP-Kader. Neu im Team von Stefan Teufel ist dagegen Leon Koppitz. Der gebürtige Ingolstädter begann seine aktive Laufbahn beim ERCI, kam dann als Jugendlicher nach Pfaffenhofen, bevor er 2018 für eine Spielzeit nach Kanada ging und dort für die Edson Aeros in der WSHL (Western States Hockey League) als Verteidiger in 41 Spielen beachtliche 24 Skorerpunkte sammelte. Nach seiner Rückkehr begann er ein Stu-dium in Amberg und schloss sich deshalb dem dortigen ERSC an, für den er die letzten vier Jah-re auf dem Eis stand. Da im Laufe der Saison die Abschlussprüfungen für sein Studium anste-hen, wird er nicht immer zur Verfügung stehen, hat aber dann auch die Möglichkeit, in der 1b-Mannschaft Spielpraxis zu sammeln.

Eine feste Größe im Team ist Wassilij Guft-Sokolov. Der gebürtige Münchener kam erst zu Beginn der Abstiegsrunde von den Erding Gladiators an die Ilm und hatte mit vier Treffern und drei Assists in neun Spielen einen gehörigen Anteil am überraschenden Klassenerhalt. Bereits in der wegen Corona abgebrochenen Saison 20/21 stand er im ECP-Kader, bevor er dann nach Erding ging. Mit seiner Schnelligkeit, seiner körperlichen Robustheit und seinem Torriecher wird der junge Stürmer eine wichtige Rolle im System von Stefan Teufel einnehmen. Erfreut ist man bei den Verantwortlichen auch, dass mit Kilian Strack ein weiteres talentiertes Eigengewächs erhalten bleibt. Der läuferisch starke und mit viel Übersicht ausgestattete Angreifer konnte in seiner ersten vollen Bayernliga-Spielzeit in 27 Spielen immerhin drei Treffer erzielen und zu einem weiteren die Vorarbeit leisten. Wie alle anderen Junioren im Kader, wird auch er weiter-hin in der 1b-Mannschaft spielberechtigt sein. Deutlich mehr Erfahrung bringt dagegen Tim Loh-rer mit. Ob aus seinen bisherigen 175 Spielen in der 1.Mannschaft heuer jedoch mehr werden, ist fraglich. Der Verteidiger hat mit anhaltenden Knieproblemen zu kämpfen, sodass er während der Vorbereitung auf jeden Fall ausfallen wird. Dennoch hofft man natürlich im ECP-Lager, dass er im Laufe der Saison auf das Eis zurückkehren kann.

4370 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten