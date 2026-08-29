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ERC Sonthofen BullsTransfer-News

Zwei Rückkehrer: ERC Sonthofen begrüßt Valentin Köcheler und Chad Frost zurück im Team

29. August 20261 Mins read16
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Chad Frost - © Bettina Brunner
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Sonthofen. (PM ERC) Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen befinden sich im Endspurt, und der Traditionsverein kann dabei zwei personelle Rückkehrer vermelden, die das Team nach Möglichkeit unterstützen werden.

Mit Valentin Köcheler und Chad Frost stoßen zwei Akteure wieder zum Kader, die das Umfeld bestens kennen und die Mannschaft bei ihren Einsätzen mit ihrer Routine bereichern sollen.

Valentin Köcheler kehrt nach einer beruflich bedingten Pause wieder zum ERC zurück. Das Eigengewächs lief bereits von 2022 bis 2025 mit großem Einsatz für die Erste Mannschaft auf. Aufgrund seiner beruflichen Einbindung wird er dem Team künftig nach Möglichkeit zur Seite stehen und den Kader flexibel verstärken. Die Verantwortlichen schätzen seine mannschaftsdienliche Spielweise und freuen sich sehr, dass er wieder mit an Bord ist.

Ebenfalls wieder mit dabei ist Chad Frost. Der erfahrene US-amerikanische Angreifer, der in der Spielzeit 2024/25 bereits das Trikot des ERC trug, kehrt nach einer einjährigen Unterbrechung zurück. Frost fungiert im Verein als Trainer der U20-Mannschaft und begleitete die schwarz-gelbe Jugend im letzten Jahr erfolgreich zusammen mit Pascal Kröber zur Meisterschaft. Seine Rückkehr in den Kader ist so angelegt, dass er die Mannschaft nach Möglichkeit und je nach Verfügbarkeit unterstützt. Mit seiner Übersicht bringt er genau die Qualitäten ein, die dem Team auch in dieser flexiblen Rolle weiterhelfen.

Mit diesen beiden Rückkehrern gewinnt der ERC Sonthofen kurz vor dem Abschluss der Kaderplanungen wertvolle Optionen, die den Kader je nach Einsatzgelegenheit gezielt ergänzen.

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