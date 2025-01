Zwei Punkte zum Wolf-Debüt: Huskies besiegen Towerstars im Penaltyschießen

Kassel. (PM Huskies) Am Sonntagabend waren die Towerstars aus Ravensburg zu Gast in der Nordhessen Arena.

Die Führung durch Cutler konterten die Towerstars mit zwei Treffern in eigener Überzahl. Im Schlussabschnitt gingen die Huskies durch Keck und Valenti zunächst mit 3:2 in Führung, mussten aber noch den 3:3-Ausgleichtreffer hinnehmen. Nach einer turbulenten Verlängerung erzielte Cutler den entscheidenden Treffer im Penaltyschießen und sicherte den Schlittenhunden so den Zusatzpunkt.

Die Huskies dominierten die Anfangsminuten, die ersten Gelegenheiten durch Turgeon von der rechten Seite (3.) und Brune per Konter in Unterzahl (6.) blieben aber ungenutzt. In der siebten Spielminute war es dann aber so weit und Cutler jagte die Scheibe direkt nach einem gewonnenen Bully in die Maschen. Erst nach dem Powerbreak kamen die Towerstars zu ihren ersten nennenswerten Chancen, die aber noch allesamt von Maxwell entschärft werden konnten (12.). In Unterzahl war dann aber auch dieser machtlos und der freigespielte Dietz konnte den Puck aus kurzer Distanz ins Tor schieben (15.). Es dauerte auch nicht lange und das beste Powerplay war erneut erfolgreich: Santos hatte auf der rechten Seite zu viel Zeit und nutzte diese, um mit einem gezielten Schuss ins linke Eck sein Team in Führung zu bringen (18.). Da Keck auf der einen Seite (19.) und Czarnik auf der anderen (20.) ihre Chancen liegenließen ging es mit dem 1:2 in die Pause.

Im zweiten Abschnitt standen besonders die beiden Goalies im Fokus. Den ersten Hochkaräter entschärfte Sharipov gegen Thiel, welcher mit einem schönen Pass von Valenti in Szene gesetzt wurde (24.). Auf der anderen Seite behielt Maxwell bei einem Towerstars-Konter die Oberhand (27.). In der 29. Minute gab es zwei Großchancen in wenigen Sekunden: Zuerst konnte Brune eine Einzelaktion nicht vollenden, dann scheiterte Czarnik freistehend vor Maxwell. Auch Neuzugang Wolf konnte Sharipov nach Vorarbeit von Keck aus kurzer Distanz nicht überwinden (30.) und so ging es ohne weitere Treffer in die Kabine.

Zunächst schien es auch im Schlussdrittel so weiterzugehen, denn bereits kurz nach Wiederbeginn musste Maxwell die nächste starke Parade auspacken (44.). Dann fielen aber doch wieder Tore: Mit seinem dritten Abschluss innerhalb einer Minute erzielte Keck den zu diesem Zeitpunkt mittlerweile verdienten Ausgleich (48.). Mit einem Kandidaten für das Tor des Monats stellte Valenti etwa vier Minuten später auf 3:2. Der Stürmer tanzte zunächst die Towerstars-Defensive aus und überwand anschließend mit einem Rückhandabschluss Gäste-Goalie Sharipov (54.). Die Freude über den Führungstreffer währte jedoch nicht lange, denn Santos verwertete einen Rebound zum erneuten Ausgleichstreffer (54.).

In der Verlängerung fiel trotz einiger Chancen auf beiden Seiten nicht die Entscheidung. Erst im Penaltyschießen sicherten sich die Huskies durch souveräne Schützen den Zusatzpunkt. Ahlroth, Cutler und Keck trafen.

Tore:

1:0 Cutler (Valenti – 7. Min.)

1:1 Dietz (PP – Czarnik, Santos – 15. Min.)

1:2 Santos (PP – 18. Min.)

2:2 Keck (Bodnarchuk, Ahlroth – 48. Min.)

3:2 Valenti (Thiel – 52. Min.)

3:3 Santos (Czarnik, Jung – 54. Min.)

4:3 Cutler (GWG – SO)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV