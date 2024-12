Zwei Punkte aus der Vorarlberghalle â€“ Die Foxes bezwingen die Pioneers im PenaltyschieÃŸen

Bozen. (PM HCB) Die Rückkehr vom HCB Südtirol Alperia auf das Eis der ICE Hockey League endet mit zwei Punkten. Nach der Länderspielpause erobern...

Bozen. (PM HCB) Die Rückkehr vom HCB Südtirol Alperia auf das Eis der ICE Hockey League endet mit zwei Punkten.

Nach der Länderspielpause erobern die Foxes die Höhle der Pioneers Vorarlberg mit einem 5:4-Sieg im Penaltyschießen, am Ende eines hart umkämpften Spiels. Ein Erfolg, der es Frank und seinen Mitspielern ermöglicht, bis auf einen Punkt an die Spitze heranzurücken, die von Fehervar besetzt ist, und sich drei Punkte vor Linz zu positionieren, das am Freitagabend in der Sparkasse Arena in Bozen zu Gast sein wird (19:45 Uhr).

Coach Glen Hanlon setzt auf das gleiche Lineup wie vor 10 Tagen gegen Olimpija: Miglioranzi und Halmo fehlen aus taktischen Gründen, im Tor steht Vallini.

Nach ein paar Minuten ausgeglichenes Spiel übernimmt Vorarlberg die Kontrolle über das Spiel: Innerhalb von 53 Sekunden erzielen die Hausherren die Führung – zuerst durch eine Aktion von Erne, der vor dem Tor angreift und einnetzt, und dann mit einem Schuss in den Winkel von Passolt. Die Foxes haben Mühe zu reagieren und laufen sogar Gefahr, das dritte Tor zu kassieren: Vallini pariert gut gegen Metzler, und anschließend rettet die Latte die Gäste. In Minute 16:01 gelingt es den Weiß-Roten, den Rückstand zu verkürzen: Salinitri bedient Helewka, der einen Schuss antäuscht, Caffi aussteigen lässt und mit der Rückhand abschließt. Das Tor erlaubt es Bozen, weiter aufzurücken und mit mehr Konstanz zu spielen, doch 18 Sekunden vor der ersten Sirene erhöhen die Pioneers auf 3:1: Maier bedient Gilmour, der den Puck in den oberen Winkel schießt. Ein Fehler von Caffi ermöglicht es Bozen jedoch, fünf Sekunden vor Ende des ersten Drittels auf 3:2 heranzukommen, als DiGiacinto einen Schuss von Gazley abfälscht.

Vorarlberg versucht, die Intensität zu Beginn des zweiten Drittels hochzuhalten, doch es sind die Foxes, die in Minute 26:49 zuschlagen: Salinitri bedient Bradley, der im Slot Caffi zwischen den Schonern erwischt. Das Spiel tritt dann in eine ruhige Phase ein, in der das Tempo abnimmt. Bozen versucht, die Situation zu entschärfen, zuerst durch Christoffer und dann durch Frigo, während Mantenuto einen Konter knapp daneben setzt. 3:3 nach 40 Minuten.

Die Weiß-Roten verpassen die Führung bei der ersten Offensive des dritten Drittels, als Helewka Caffi zu einer Glanzparade zwingt. Das Spiel verläuft erneut ausgeglichen, bis Giordano Finoro in Minute 50:33 den Unterschied macht: Die Nummer 92 nimmt einen Assist von Christoffer auf und lässt Caffi keine Chance. Doch die Partie ist noch lange nicht entschieden: Vorarlberg wirft alles nach vorne und öffnet Lücken in der eigenen Defensive, doch Salinitri schießt aus guter Position knapp vorbei. In der 55. Minute fällt der erneute Ausgleich: Allen bringt einen Puck ins Tor, der nach einer Parade von Vallini vor dem Netz liegengeblieben war – 4:4. Die Foxes versuchen, das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden, aber Bradley verfehlt aus bester Position.

In der Overtime gibt es Chancen auf beiden Seiten, doch die Entscheidung fällt im Penaltyschießen: Einzig Mantenuto trifft und sichert den Weiß-Roten den Zusatzpunkt.

Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol Alperia 4 – 5 SO [3-2; 0-1; 1-1; 0-0; 0-1]

Tore: 07:12 Luca Erne (1-0); 08:05 Joshua Passolt (2-0); 16:01 Adam Helewka (2-1); 19:42 Brady Gilmour (3-1); 19:55 Cristiano DiGiacinto (3-2); 26:49 Matt Bradley (3-3); 50:33 Giordano Finoro (3-4); 54:14 Roni Allen (4-4); Rigore decisivo: Daniel Mantenuto

Torschüsse: 26-31

Strafminuten: 4-6

Schiedsrichter: Nikolic K., Schauer / Fleischmann, Martin

Zuschauer: 1.520

