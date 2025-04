Zwei Piraten fÃ¼r die Haie

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verpflichtet die beiden Kanadier Darien Craighead und Troy Lajeunesse.

Die beiden Stürmer wechseln vom dänischen Spitzenklub Aalborg Pirates an den Inn.

Darien Craighead und Troy Lajeunesse waren in der abgelaufenen Saison die Punktelieferanten bei den Pirates. Mit 78 beziehungsweise 66 Punkten standen die beiden an der Spitze der internen Scorerwertung und ligaweit in den Top 5. Mit den Aalborg Pirates erreichten die Sturmpartner schlussendlich Rang 3 in der dänischen Liga.

Darien Craighead (28) spielte vier Saisonen für die Northern Michigan University in der NCAA, ehe er in die East Coast Hockey League wechselte. Nach weiteren zwei Saisonen wagte er in der Saison 2022/23 den Sprung nach Europa. Nach Stationen in Manglerud und Valerenga (beide Norwegen) sowie Glasgow (EIHL) landete er im vergangenen Jahr schließlich bei den Aalborg Pirates.

Troy Lajeunesse wechselte nach mehreren Jahren in Nordamerika (u.a. in der Ontario Hockey League oder der East Coast Hockey League) 2023 nach Europa. Bei den Five Flyers (EIHL) konnte er bereits seine Scorerqualitäten unter Beweis stellen, und wurde dann von den Aalborg Pirates verpflichtet.

Darien Craighead: „Das vergangene Jahr in Aalborg war wirklich toll, umgeben von guten Spielern und mittlerweile guten Freunden. Es wird sicher schön sein, mit Troy ein bekanntes Gesicht in Innsbruck zu haben. Ich habe so viel Tolles über Innsbruck gehört, nicht nur als Stadt, sondern auch als Hockey-Spot. Ich freue mich darauf, die Stadt kennenzulernen und ein paar Hockeyspiele zu gewinnen.

Troy Lajeunesse: „Ich hatte ein großartiges Jahr bei den Aalborg Pirates, mit tollen Teamkollegen und Trainern. Was Craiggy (Darien Craighead) betrifft, ist es schön zu wissen, dass ich mit einem Teamkollegen auf dem Eis schon einmal gut harmoniere. Wir sind auch abseits des Eises gute Freunde geworden. Alle, mit denen ich spreche, die in Innsbruck gelebt oder gespielt haben, haben nur Gutes darüber berichtet. Ich habe gehört, es ist einer der schönsten Orte Europas, deshalb freue ich mich sehr darauf, es selbst zu sehen. Innsbruck wird ein großartiger Ort für mich sein, um mein Spiel zu verbessern und meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ich würde dieses Jahr gerne die Playoffs erreichen, aber das ultimative Ziel ist der Sieg.“

Headcoach Jordan Smotherman: „Sowohl Troy als auch Darien spielen das Spiel richtig gut. Wir freuen uns aus mehreren Gründen sie an Bord zu haben, vor allem wegen ihrer Fähigkeit, im Powerplay zu überzeugen. Da beide in den vergangenen Saisonen in Europa gespielt haben, erwarten wir von ihnen einen guten Start und dass sie uns gleich helfen können. Im Laufe der letzten Jahre sind viele gute Spieler aus Dänemark in die ICE League gekommen, darunter Brady Shaw oder Trevor Gooch.“

Assistant-Coach Florian Pedevilla: „Mit Troy und Darien bekommen wir 2 Spieler mit enormem Spielwitz, Leidenschaft und Kampfgeist. Beide haben in dieser Saison, speziell in den Playoffs, mit sehr starken Leistungen aufgezeigt. Wir haben früh den Kontakt zu ihnen gesucht und sind froh, beide bei uns im Team zu haben.“

