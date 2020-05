Zwei „Oldies but Goldies“ hÃ¤ngen noch ein Jahr beim EV Moosburg dran

Moosburg. (PM EVM) Die Erfahrung in der Offensive dürfte weiter eine besonderen Stärke des EV Moosburg bleiben: Mit Miloslav Horava (37) und Peter Abstreiter...

Moosburg. (PM EVM) Die Erfahrung in der Offensive dürfte weiter eine besonderen Stärke des EV Moosburg bleiben: Mit Miloslav Horava (37) und Peter Abstreiter (39) haben nun nämlich die beiden Topscorer der abgelaufenen Spielzeit für die neue Saison zugesagt – natürlich immer vorausgesetzt, dass trotz der Corona-Pandemie 2020/21 Eishockey gespielt werden kann.

Zusammen bringen sie es auf stolze 76 Jahre. Aber dass Alter, wie eine bekannte Sportweisheit besagt, nicht vor Toren schützt, bewiesen die stürmenden Oldies in der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit ebenfalls. So kam Miloslav Horava auf insgesamt 37 Tore und 44 Vorlagen, während Peter Abstreiter 59 Punkte sammelte (27 Tore, 32 Assists). Damit war das Duo für insgesamt 140 Scorerpunkte verantwortlich – „und damit einer der Hauptgründe, dass wir nicht nur die Aufstiegsrunde erreicht, sondern auch lange Zeit gute Chancen auf die Playoffteilnahme hatten“, sagt Vorstandsmitglied Bernhard Loidl. Sein Kollege Ludwig Kieninger ergänzt: „Die beiden waren eine Schau und absolute Publikumslieblinge.“ Und auch der Dritte in der EVM-Führungsriege, Georg Asen, freut sich: „Das sind ganz wichtige Personalien für die neue Saison.“

Auch ansonsten ist das Trio bereits fleißig am Planen und führte bislang sowohl Gespräche mit Spielern des letztjährigen Kaders als auch mit potentiellen Neuzugängen. Loidl: „Trotz der aktuellen Ungewissheiten wollen wir wieder einen Kader zusammenstellen, der in der Landesliga oben mitspielen kann, genug Platz für den eigenen Nachwuchs bietet und unsere Fans begeistert.“

Kein Zweifel: Mit Horava und Abstreiter wurde schon mal ein vielversprechender Anfang gemacht.