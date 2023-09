Zwei Oberligisten zu Gast in Miesbach

Artikel anhören Nach dem gelungenen Testspielauftakt gegen den ECDC Memmingen am vergangenen Wochenende stehen diese Woche zwei weitere echte Prüfsteine auf dem Programm für...

Nach dem gelungenen Testspielauftakt gegen den ECDC Memmingen am vergangenen Wochenende stehen diese Woche zwei weitere echte Prüfsteine auf dem Programm für die Mannschaft von Zdenek Travnicek.

Mit den Passau Black Hawks und dem EV Füssen geben zwei weitere Oberligisten ihre Visite an der Schlierach.

Am Freitag um 20 Uhr sind dabei zunächst die Black Hawks zu Gast beim TEV. Bereits im Vorjahr kam es zum Doppelvergleich mit den Niederbayern, wo der TEV mit 6:7 und 2:7 den Kürzeren zog. Wie im Vorjahr hat sich bei den Black Hawks, die in der vergangenen Saison knapp die Pre-Playoffs verpassten und Platz 11 belegten, einiges im Sommer getan. So verließen inklusive einiger Förderlizenzspieler insgesamt 15 Spieler den Verein, darunter mit Carter Popoff und Zack Dybowski zwei Kontigentspieler. Dafür holte man Liam Blackburn von Manchester Storm aus Großbritannien zurück und besetzt die dritte Kontigentstelle mit dem Verteidiger Tyrell Buckley. Neben Buckley kam mit dem Deutsch-Kanadier Colin Campbell ein weiterer Spieler aus Nordamerika. Trainer bei dem Black Hawks ist Thomas Vogl, der bei den ersten beiden Test zwei Niederlagen sah. So verlor man den ersten Test zu Hause mit 2:5 gegen DEL2 Absteiger Heilbronn, ehe eine 5:4 Niederlage nach Verlängerung beim tschechischen Zweitligisten aus Pisek folgte.

Am Sonntag folgt dann für den TEV der Test gegen das junge Team aus Füssen, dabei wird die Partie wieder wie gewohnt am Sonntag um 18 Uhr angepfiffen. Die Allgäuer mussten im Sommer lange auf ihre Lizenz warten und bekamen diese mit Nachbesserungen und einer erfolgreichen Spendenaktion zugesprochen. Trotzdem zeigte der EV in den ersten beidem Testspielen gute Ansätze und konnte mit 6:0 gegen den EHC Königsbrunn, sowie mit 5:4 beim EC Peiting gewinnen, ehe am vergangenen Sonntag eine herbe 1:9 Niederlage zu Hause gegen die Tölzer Löwen folgte. Im Vorjahr erreichten die Füssener über die erfolgreichen Pre-Playoffs die erste Playoffrunde, dort war man aber gegen den Oberliga Nordmeister, die Hannover Scorpions, chancenlos. Mit Bauer Neudecker konnte aber der erfolgreiche Kontigentspieler der Vorsaison gehalten werden und mit Eetu-Ville Arkiomaa ein oberligaerfahrener Finne geholt werden. Die dritte Kontigentstelle belegt der kanadische Verteidiger Philippe Bureau-Blais. Mit Arkiomaa ist bisher nur ein Spieler im Kader der Füssener über 30 Jahre alt, so dass das Team fast ausschließlich aus jungen Talenten besteht, die aus dem Füssener Nachwuchs stammen. Mit Maximillian Dropmann, Jörg Noack, Florian Simon und Lukas Slavetinsky verließen die Allgäu gleich vier sehr erfahrene Spieler den Verein, wobei Noack dem EVF als neuer Geschäftsführer dem Verein erhalten bleibt. Der EV Füssen ist am Wochenende bereits am Samstag im Einsatz und trifft dort zum Rückspiel auf die Tölzer Löwen.

Auf die Mannschaft Zdenek Travnicek warten damit am Wochenende zwei Teams aus der Oberliga, die vermutlich um die Playoffplätze in der Oberliga kämpfen müssen und sind somit ein guter Test um zu sehen, wie man mit diesen Mannschaften mithalten kann. Dabei kann man nach dem starken ersten Vorbereitungsspiel gegen das Oberliga Top Team des ECDC Memmingen durchaus positiv in die beiden Spiele gehen. Am Wochenende sicher fehlen wird neben Christian Neuert und Felix Feuerreiter, der noch kranke Florian Heiß. Hinter dem Einsatz von Matthias Bergmann steht noch ein Fragezeichen. Ob die beiden U20 Spieler Moritz Schlickenrieder und Stefan Kuhn, die am Sonntag einen guten Eindruck hinterlassen haben, entscheidet sich wohl kurzfristig. Im Tor wird Zdenek Travnicek Timon Ewert und Philip Lehr jeweils ein Spiel spielen lassen.

Info’s zu den Dauerkarten:

Bestellte Dauerkarten können am Freitag und Sonntag vor dem Spiel an der Abendkasse abgeholt werden.

TEV – Zeugnisaktion:

Jeder Schüler, der eine Note 1 in seinem letzten Zeugnis aufweisen kann, erhält freien Eintritt zu einem unserer Spiele. Dabei ist es nicht wichtig, ob die Note 1 in Sport, Mathe oder Kunst errungen wurde. Wichtig ist nur, dass ihr das Zeugnis – oder eine Kopie – am Spieltag mitbringt und am Kassenbüro vorzeigt.

Die Aktion ist beschränkt auf die ersten vier Testspiele und jedes Zeugnis kann nur einmal eingelöst werden. Kommt in unser Stadion und seht den TEV, wie er sich mit einigen ambitionierten Oberligisten misst – wenn ihr möchtet, sogar noch in den Ferien.

Lasst uns eure schulischen Leistungen gemeinsam feiern und erlebt Eishockey von seiner schönsten Seite.

Die Zeugnisaktion ist zu folgenden Testspielen gültig:

15.9, 20 Uhr vs. Passau

17.9, 18 Uhr vs. Füssen

24.9, 17 Uhr vs. Ottobrunn

