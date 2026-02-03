Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eisadler DortmundTransfers

Zwei Neuzugänge vom Ligarivalen: Brazda und Klingsporn wechseln an die Strobelallee

3. Februar 20261 Mins read69
Tim Brazda - © Sportfoto-Sale (DR)
Die Eisadler Dortmund können kurz vor dem Start in die Playoffs zwei namhafte Neuzugänge präsentieren.

Mit Tim Brazda und Maik Klingsporn verstärken sich die Eisadler offensiv wie defensiv. Beide Spieler kommen vom Ligakonkurrenten Ratinger Ice Aliens.

Der 30-jährige Tim Brazda stammt aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG und schaffte dort den Sprung in den Profikader der DEL, bevor er über einigen DEL 2-Einsätzen in Bad Nauheim und den Moskitos Essen den Weg zum Ratinger Sandbach fand. Er gehörte in den letzten Jahren stets zu den verlässlichsten deutschen Scorern der Liga und soll nun bei den Eisadlern für Torgefahr sorgen. „Tim ist ohne jeden Zweifel einer der besten deutschen Stürmer der Liga und besitzt einen Scoring Touch, der jedem Team weiter hilft“, so Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler.

Der zwei Jahre ältere Verteidiger Maik Klingsporn stammt ebenfalls aus dem Düsseldorfer Nachwuchs und brachte es sogar auf 70 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse. Durch die Oberligastationen Essen, Duisburg und Herne bringt er einiges an Erfahrung mit. Der robuste Defender soll nun für zusätzliche Körperlichkeit und Stabilität in der Abwehr sorgen, Attribute, die vor allem in der heißen Phase der Saison, den Playoffs, von großer Bedeutung sind.

„Beide Spieler haben ihre Verträge in Ratingen gekündigt und standen dadurch für uns zur Verfügung. Wir gewinnen an Erfahrung und Mentalität dazu und sind dadurch Richtung Playoffs noch breiter und qualitativer besetzt“, so Potthoff.

546
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Previous post Sportlicher Leiter bleibt bei den Towerstars

