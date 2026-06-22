Zwei Neuzugänge und der frühere Frankfurter Topscorer Patrice Lefebvre wird neuer Assistenztrainer beim EHC Basel

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel verstärkt sein Trainerteam mit Patrice Lefebvre, der per sofort die Position des Assistenztrainers übernimmt und die 1. Mannschaft in der nächsten Saison gemeinsam mit Head Coach Eric Himelfarb betreuen wird.

Der 1967 geborene Kanadier blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Profispieler und Trainer zurück. Als Spieler gehörte er über viele Jahre zu den offensivstärksten Akteuren der IHL, wo er sich als kreativer Spielmacher etablierte. In der NHL kam er zudem zu einzelnen Einsätzen für die Washington Capitals. In Europa war er unter anderem in der Schweiz für den HC Ajoie und den HC Lausanne sowie in Italien bei mehreren Clubs aktiv und prägte dort jeweils mit seiner Spielintelligenz und Offensivkraft das Geschehen auf dem Eis.

Nach seiner aktiven Karriere wechselte Lefebvre früh hinter die Bande und sammelte über viele Jahre Erfahrung als Trainer und Assistenzcoach im europäischen Profieishockey. Mit seiner grossen Erfahrung aus verschiedenen Ligen, seiner positiven Energie und seiner klaren Spielidee soll er dem EHC Basel im täglichen Betrieb wertvolle Impulse geben.

Neuzugang Andri Henauer

Der EHC Basel gibt die nächste Personalentscheidung bekannt: Andri Henauer wird den Club langfristig verstärken und hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Der Goalie, der bereits in den vergangenen Spielzeiten mit einer B-Lizenz vom SC Bern für den EHC Basel im Einsatz stand, wird somit neu mit einer A-Lizenz fest zum Kader gehören.

Andri Henauer kennt das Umfeld und die Organisation bereits bestens und hat in seinen bisherigen Einsätzen seine Qualitäten immer wieder unter Beweis gestellt. Mit der festen Verpflichtung und der langfristigen Vertragsdauer schafft der EHC Basel auf der Torhüterposition frühzeitig Planungssicherheit und setzt auf Kontinuität.

Sportchef Kevin Schläpfer erklärt: „Andri hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er hervorragend zu uns passt. Wir kennen seine Stärken und sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seiner Persönlichkeit einen wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft darstellt. Mit der langfristigen Bindung sind wir auf dieser Position für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt und freuen uns, Andri definitiv beim EHC Basel begrüssen zu dürfen.“

Neuzugang Noah Fuss

Der EHC Basel darf einen Rückkehrer begrüssen: Noah Fuss, der bereits in der Vergangenheit das Trikot des EHC Basel trug, kehrt nach zwei Saisons beim EHC Visp (ausgeliehen vom SC Bern) an den Rheinknie zurück und wird die Offensive der Basler in der kommenden Spielzeit verstärken.

In den vergangenen beiden Jahren sammelte Noah Fuss in Visp wichtige Erfahrungen und reifte zu einem variablen Offensivspieler. Der 24-Jährige kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden und zeichnet sich insbesondere durch seine Geschwindigkeit und seinen direkten Zug zum Tor aus. Mit seiner Energie und seinem Spielstil soll er dem Basler Angriff zusätzliche Impulse verleihen.

Sportchef Kevin Schläpfer erklärt: „Noah bringt enorm viel Tempo mit und ist ein Spieler, der mit seiner Dynamik eine Partie verändern kann. Er hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und dass er verschiedene Rollen übernehmen kann, gibt uns zusätzliche Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr, ihn wieder in Basel zu haben.“

Patrice Lefebvres Trainerkarriere

Source: Patrice Lefebvre @ Elite Prospects

279 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro