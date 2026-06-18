Zwei Neuzugänge für die ECDC Frauen

Memmingen. (PM ECDC) Mit der Kanadierin Holly Abela (21 Jahre) und der Slowakin Emilia Leskovjanska (22 Jahre) vermelden die Frauen der Memmingen Indians die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison.

Holly Abela stammt aus Brampton, Ontario. Sie spielte zuletzt 4 Jahre für die Northeastern University in Boston, USA, eine der stärksten Mannschaften in der nordamerikanischen NCAA Division I. In 146 Spielen erzielte sie 10 Tore und 14 Assists. Dazu gewann sie 2021/22 mit der kanadischen U18-Nationalmannschaft Gold bei der U18-WM in Wisconsin (USA).

Ihre besonderen Stärken auf dem Eis liegen in ihrer Lauftechnik und ihrem Spielverständnis. Ihr letztjähriger Trainer, Dave Flint, meint: „Sie war meine konstanteste Spielerin mit einer enormen Liebe zum Detail. Auch menschlich ist Holly eine großartige Persönlichkeit und Teamkollegin“.

Holly Abela: „Ich freue mich riesig, in der kommenden Saison zum ECDC zu stoßen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, und freue mich auf dieses neue Kapitel!“

ECDC-Coach Jim Nagle: „Ich bin überzeugt, dass Holly gut in unser Team passt, und freue mich, eine junge talentierte Stürmerin für uns gewonnen zu haben“.

Emilia Leskovjanska war zuletzt in ihrem Heimatland für HK Bratislava und Propradske Lisky im Einsatz und ist vielseitig einsetzbar. Sie gehört seit Jahren zum Stammpersonal der slowakischen Nationalmannschaft und hat dort in 47 Spielen 19 Treffer und 29 Assist erzielt.

„Wir haben Emilia im Sturm eingeplant, sie kann aber auch in der Abwehr eingesetzt werden“ freut sich ECDC-Coach Jim Nagle auf den Neuzugang.

Emilia Leskovjanska: „Ich freue mich sehr darauf, kommende Saison für Memmingen spielen zu können. Ich bin gespannt auf neue Erfahrungen und darauf, neue Leute kennenzulernen.“

184 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro