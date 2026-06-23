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Zwei Memminger Nachwuchstalente bekommen einen Platz im Frauen-Bundesligateam

23. Juni 20261 Mins read37
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Diana Musa - © privat
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Memmingen. (PM ECDC9 Mit Diana Musa und Amelie Neudert bekommen zwei Nachwuchsspielerinnen aus dem U17-Team der Memmingen Indians einen Kaderplatz in der Frauen-Bundesligamannschaft des ECDC.

Diana Musa (15 Jahre) war in der abgelaufenen Saison eine der besten Torjägerinnen im U15-Team der Indians und kam in 14 Spielen auf 34 Punkte. Im Einsatz war sie auch beim U16-Europacup im April und steuerte in 3 Spielen 6 Punkte für das DEB-Nachwuchsteam bei.

Verteidigerin Amelie Neudert (16 Jahre) spielte zuletzt in der U17-Bayernligamannschaft und beim U15-Team des ECDC. Sie nahm, ebenso wie Diana Musa, schon in der Saison 2025/26 regelmäßig am Training der Frauenmannschaft teil.

Beide Spielerinnen sind im Juli erstmals zum DEB Lehrgang der U18-Frauennationalmannschaft nach Füssen eingeladen.

Diana Musa: „Ich freue mich riesig auf die neue Saison mit den Frauen des ECDC Memmingen. Ich kann es kaum erwarten, neue Herausforderungen anzunehmen und mich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln“

Amelie Neudert: „Ich freu mich sehr, zu den Frauen in Memmingen zu kommen und Teil der Mannschaft zu sein. Für die Möglichkeit bin ich sehr dankbar und freue mich auf die gemeinsamen Momente mit dem Team.“

ECDC-Coach Jim Nagle: „Wir möchten mit Beiden jetzt den nächsten Schritt gehen und sie bekommen einen Platz in unserem Kader. Der Schwerpunkt wird sicher noch in den Nachwuchsteams liegen, aber wir wollen sie weiterentwickeln und an das Bundesliganiveau heranführen.“

Peter Gemsjäger, sportlicher Leiter Fraueneishockey: „Wir versuchen jedes Jahr, eigene Spielerinnen in den Kader der Frauen zu integrieren. Spielerinnen wie Charlott Schaffrath, Anna Rose, Vicky Butuzov oder auch Caylee Nagle haben so eine durchaus beachtliche Entwicklung genommen.“

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