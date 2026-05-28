Zwei Leistungsträger bleiben bei den Saale Bulls Halle an Bord

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls können zwei wichtige Personalien für die kommende Spielzeit bestätigen: Thomas Merl und Marvin Neher bleiben dem MEC erhalten.

Damit ist es den Verantwortlichen gelungen, zwei absolute Leistungsträger weiter an den Club zu binden und frühzeitig wichtige Eckpfeiler für den Kader der neuen Saison zu setzen.

Mit Thomas Merl bleibt einer der prägendsten Spieler der vergangenen Jahre in Halle. Der erfahrene Angreifer trägt seit 2022 das Trikot der Saale Bulls und hat sich in dieser Zeit nicht nur sportlich, sondern auch als Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft zu einer festen Größe entwickelt. Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner Konstanz gehört Merl zu den Akteuren, die einer Mannschaft Struktur und Orientierung geben können. In den vergangenen Spielzeiten war der 34-Jährige regelmäßig ein zentraler Faktor im Offensivspiel der Bulls und überzeugte dabei sowohl als Vorbereiter als auch als Torschütze.

Auch die Zahlen unterstreichen seine Bedeutung für den Verein: In bislang 136 Einsätzen für die Saale Bulls sammelte Merl 165 Scorerpunkte und kommt damit auf einen Schnitt von mehr als einem Punkt pro Spiel. In der vergangenen Saison verbuchte er in 34 Partien 36 Punkte. Mit der Vertragsverlängerung bleibt den Saale Bulls damit nicht nur offensive Qualität erhalten, sondern auch ein Spieler, der Verantwortung übernimmt und auf dem Eis wie in der Kabine eine wichtige Rolle einnimmt.

Ebenfalls weiter für die Saale Bulls auflaufen wird Marvin Neher. Der Verteidiger war erst vor der vergangenen Saison nach Halle gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Baustein in der Defensive. Neher bringt Erfahrung, Ruhe und Übersicht in das Spiel der Bulls und konnte sich in seiner ersten Saison in der Händelstadt direkt als verlässlicher Faktor etablieren. Gerade in einer Position, in der Stabilität, Entscheidungsqualität und Spielverständnis gefragt sind, wurde der 28-Jährige schnell zu einem wichtigen Bestandteil des halleschen Kaders.

Dabei überzeugte Neher nicht nur in der Arbeit gegen den Puck, sondern setzte auch offensiv Akzente. In 45 Spielen erzielte der Verteidiger sieben Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor. Mit 20 Scorerpunkten gehörte er zu den punktbesten Verteidigern der Saale Bulls und zeigte, dass er dem Spiel auch im Aufbau und in der Offensive wichtige Impulse geben kann. Vor seinem Wechsel nach Halle sammelte Neher über viele Jahre Erfahrung beim EHC Freiburg in der DEL2, was seine Bedeutung für den Kader zusätzlich unterstreicht.

Neben den beiden Vertragsverlängerungen gibt es auch weitere Personalentscheidungen im Kader und Trainerteam. Die sportliche Leitung hat entschieden, die Verträge von Jesper Åkerman und Sebastian Christmann nicht zu verlängern. Auch Assistant Coach Aki-Petteri Pöyry wird in der kommenden Saison nicht mehr Teil des Trainerteams der Saale Bulls sein. Die Verantwortlichen der Saale Bulls bedanken sich bei Jesper Åkerman, Sebastian Christmann und Aki-Petteri Pöyry für ihren Einsatz und ihre Arbeit im Bulls-Trikot beziehungsweise im Trainerteam. Der Verein wünscht allen drei für ihren weiteren sportlichen sowie privaten Weg alles Gute.

Gleichzeitig freuen sich die Saale Bulls, mit Thomas Merl und Marvin Neher zwei wichtige Säulen weiter in Halle halten zu können und damit die nächsten entscheidenden Schritte in der Kaderplanung für die neue Saison zu gehen.