Zwei Legenden sagen Servus

Kempten. (PM ESC) Viel gäbe es zu erzählen über die beiden Kufencracks, die einen großen Teil ihrer Karriere im Allgäu verbracht haben.

Von Sigriz fast ausschließlich bei der EAK und dem ESC Kempten, Eric Nadeau zusätzlich mit 17 Jahren EV Füssen und einer Saison in der zweiten Liga in Ravensburg. Über unzählige Tore und Vorlagen die sie für Kempten erzielt haben. Über Weggefährten mit denen sie gemeinsam auf dem Eis standen. Über Meisterschaften, Aufstiege, aber auch dunkle Zeiten mit Insolvenzen und Neuanfängen ganz unten. Man könnte Trainer und Mitspieler sprechen lassen, was sie über die Jahre an den Beiden zu schätzen wissen.

Am schönsten ist es aber doch in sich selbst hineinzuhören und zu fragen: wie habe ich die Beiden erlebt und wie behalte ich sie in Erinnerung?

Und es ist ja auch selbstverständlich zwei so verdiente Spieler gebührend in den Ruhestand zu verabschieden. Der ESC hat hierzu für Samstag den 07.10.2023 ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, angefangen mit einem Grillfest vor dem Stadion das bereits um 12.00 Uhr Mittags beginnt. Mit einer Liveband, mit der Vorstellung des neuen Mannschaftskaders für die Saison 23 – 24. Und natürlich, mittendrin eingebettet, das Abschiedsspiel Eric & Friends gegen Sigi & Friends. Zahlreiche ehemalige Mitspieler haben zugesagt, die Mannschaften lesen sich wie das who is who des Kemptener Eishockeys aus vielen Jahren. Claude Morin kommt extra aus Kanada über den großen Teich um mit den beiden zu feiern, Andreas Volland wird das Team um Eric Nadeau coachen, Auf der anderen Bank steht, wie könnte es anders sein, Martin von Sigriz hinter der Bande. Auch aus Füssener Zeiten Nadeaus werden etliche ehemalige Mitspieler noch einmal gemeinsam mit ihm auf dem Eis stehen.

Die genauen Kader sind:

Team Eric & Friends:

Tor:

Jenny Harß

Andreas Jorde

Verteidigung:

Florian Simon

Markus Keintzel

Andy Weißenborn

Markus Wartosch

Lubos Velebny

Christian Krötz

Sturm:

Andreas Klundt

Basti Dropmann

Andreas Fischer

Samuel Payeur

Claude Morin

Marc Sill

Ron Newhook

Mauro Seider

Eric Nadeau

Marc Besl

Coach:

Andy Volland

Team Sigi & Friends:

Tor:

Danny Schubert

Fabian Schütze

Markus Russler

Verteidigung:

Daniel Rau

Stefan Rott

Armin Nussbaumer

Flo Bindl

Eugen Scheffer

Matthias Weißschuh

Marcus Kubena

Sturm:

Timo Schirrmacher

David Hornak

Nikki Oppenberger

Tobi Jörg

Alexander von Sigriz

Markus Vaitl

Florian Jahrmann

Andreas Ziegler

Tobias Pichler

Thomas Korte

Coach:

Marin von Sigriz

Das Warmup zu Spiel beginnt um 16.00, das erste Bully ist um 16.30 Uhr.

Unmittelbar nach dem Spiel erfolgt die Ehrung und Verabschiedung der zwei Spieler. Die Trikots des Abschiedsspieles können dann ab ca. 19.00 in einer Versteigerung erworben werden. Ein sicherlich einmaliges Erinnerungsstück für jeden Fan.

Der Eintritt beträgt € 10,- für Erwachsenen und € 5,- für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, Kinder darunter sind frei. Dauerkarten haben an dem Tag keine Gültigkeit. Es gilt: freie Platzwahl. Tickets gibt es an der Abendkasse oder online unter www.esc-kempten.de

Ein großes Rahmenprogramm mit einem würdigen Karriereabschluss für von Sigriz und Nadeau das die Sharks da organisiert haben. Jetzt gilt es für alle Eishockeyfans aus Bayern und darüber hinaus, ins Stadion zu kommen und den beiden einen würdigen Abschied zu bereiten.

