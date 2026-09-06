Zwei Kumpel tragen das „C“ auf dem Iserlohner Trikot – Das sind die sechs Spieler aus dem Roosters-Kapitänsteam

Iserlohn. (MK) Im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier verkündeten die Iserlohn Roosters auch ihr Kapitänsteam.

Aus dem Kreis von sechs Spielern teilt sich dieses in Heim- und Auswärtsteam auf.

Sportchef Franz-David Fritzmeier erklärt den Hintergrund: „Wir haben uns schon im Sommer Gedanken darüber gemacht. Natürlich gibt es auch Spieler wie Andy Jenike, die keinen Buchstaben tragen, aber trotzdem Führungsspieler sind. Am besten übernimmt jeder Spieler Führung. Natürlich gibt es die Spieler, die das „A“ oder „C“ auf dem Trikot tragen und auch sonst eine gewichtige Rolle spielen. Wichtig ist, dass die ganze Mannschaft miteinander arbeitet, und deswegen haben wir uns für ein Kapitäns-Duo entschieden.“

Wir stellen die Iserlohner „Führungscrew“ an dieser Stelle ein wenig näher vor.

Stürmer Tyler Boland wird in der neuen Saison während der Heimspiele das Kapitänsamt ausüben. Boland kam 2023 über den großen Teich zu den Roosters und geht somit in seine vierte Saison am Seilersee. Der 29-jährige Kanadier hatte nach einer Operation im Sommer 2025 zu Beginn der letzten Saison noch einige Probleme zu seinem Spiel zu finden, war dann aber ein wichtiger Baustein für den Aufschwung des Teams in der zweiten Saisonhälfte. Insgesamt kam Boland in der letzten Saison in 51 Partien auf 25 Punkte, insgesamt scorte er in 148 Partien für die Roosters 96 Mal.

„Ich will dabei helfen, die Entwicklung in der kommenden Spielzeit fortzuführen“, erklärte Boland im März. Jetzt packt er in absoluter Führungsrolle und topfit an.

In der Fremde wird Neuzugang Cole Maier das Team anführen. Der 31- jährige US-Boy spielte in den letzten drei Jahren für die Nürnberg Ice Tigers. Der verheiratete Familienvater (ein Kind) kam in 150 Partien für Nürnberg auf 88 Scorerpunkte. Ein Grund für seinen Wechsel nannte Maier schon bei seiner Verpflichtung: „Die Dinge, die Tyler mir berichtet hat, haben mir die Sicherheit gegeben, dass wir uns auch als Familie in dem Club und in der Umgebung wohlfühlen werden.“

Boland und Maier kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den Manitoba Moose. Seither verbindet sie eine Freundschaft. Die Roosters werden, wenn man so will, von einem „Kumpel-Duo“ angeführt.





Bei den Heimspielen werden Tyler Boland Neuzugang Justin Scott und Colin Ugbekile assistieren.

Justin Scott kam in diesem Sommer von den Straubing Tigers zu den Sauerländern. Der 31- jährige Kanadier gilt als harter Arbeiter und starker Bullyspieler. Nach drei Jahren in Straubing ist er mit den Anforderungen der Liga bestens vertraut.

Colin Ugbekile ist mittlerweile der dienstälteste Feldspieler bei den Roosters. Der bald 27- jährige Solinger ist ein Publikumsliebling und weiß defensiv, wie offensiv zu überzeugen.

Der Schwede Robin Norell wird seine Erfahrung bei den Auswärtsspielen mit dem „A“ ins Team einbringen. Der 31- jährige Stockholmer kam im letzten Jahr zu den Sauerländern.

Im Laufe der letzten Saison stieß Maximilian Eisenmenger (28) zu den Iserlohnern. Auch er wird in der Fremde das „A“ auf dem Jersey tragen. Eisenmenger bringt Erfahrungen aus der schwedischen SHL ebenso mit, wie aus der DEL (Augsburg, Mannheim) und Finnland (TPS).

Die Mischung scheint also nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch im „Führungs-Sextett“ zu passen.

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