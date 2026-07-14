Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga EHC Königsbrunn Zwei Königsbrunner Leistungsträger machen weiter
EHC KönigsbrunnTransfer-News

Zwei Königsbrunner Leistungsträger machen weiter

14. Juli 20262 Mins read41
Share
Marc Streicher ist dienstältester Spieler beim EHC - © Dietmar Ziegler
Share

Königsbrunn. (PM EHC) Die Verteidigung des EHC Königbrunn war in den letzten Jahren immer gut aufgestellt.

Der Verein gab nun am Dienstag bekannt, mit Marc Streicher und Moritz Weißenhorn zwei weitere Leistungsträger für eine weitere Saison verlängert zu haben.

Der 35-jährige Verteidiger Marc Streicher spielte schon zur Vereinsgründung für den EHC Königsbrunn. Danach war er vier Jahren beim Bezirksligisten EV Königsbrunn aktiv und wechselte 2024/2025 wieder zum EHC. Der erfahrene Defensivspezialist ist enorm zweikampfstark, aber auch offensiv sehr präsent. Mit viel Tempo und Härte räumte er im eigenen Drittel ab und war maßgeblich am Titel der Vorsaison beteiligt. Damit konnte sich das ehrgeizige Königsbrunner Urgestein einen Traum erfüllen. Sein Hunger nach weiteren Titeln ist aber noch nicht gestillt, er will auch in der neuen Spielzeit wieder angreifen und mit all seiner Erfahrung den EHC unterstützen.

Moritz Weißenhorn schnürt seit der letzten Saison seine Schlittschuhe als Verteidiger für den EHC Königsbrunn. Der 21-jährige Königsbrunner mit Gardemaß erlernte den Sport im Nachwuchs des Augsburger EV und durfte im Erwachsenenbereich erste Erfahrungen bei den Oberligisten Memmingen und Peiting sammeln. Auch für den EHC absolvierte der 1,91m große Abwehrhühne als Förderlizenzspieler sechs Partien, musste sich jedoch nach einer Verletzung erst in den Königsbrunner Kader kämpfen. Er schaffte es schnell in die Mannschaft und war durch seine kompromisslose Spielweise stets ein unangenehmer Gegenspieler. Für Offensivaktionen hatte er ein gutes Gespür und erzielte in 16 absolvierten Partien insgesamt 8 Scorerpunkte, zog sich dann aber nach einem Sturz in die Bande eine schwerere Verletzung zu. Dadurch fiel er bis Saisonende aus, will aber in der neuen Spielzeit sein Können zeigen.

Königsbrunns sportlicher Leiter Tim Bertele weiss um die Stärken der zwei Verteidiger: „Ich freue mich, dass uns beide wieder unkompliziert ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Sowohl Marc Streicher als auch Moritz Weißenhorn hatten mit ihren starken Defensivleistungen ihren Anteil an der letztjährigen Meisterschaft. Gerade Moritz Weißenhorn hat für mich das Potenzial, sich zu einem der besten Verteidiger der Liga zu entwickeln, vorausgesetzt er bleibt diese Saison verletzungsfrei.“

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

488
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post David Tauferers vierte Saison bei den Rittner Buam SkyAlps

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Graz 99érsTransfer-News

Weitere Aufgabe: Korbi Holzer verstärkt Trainerteam der Graz 99ers

Graz. (PM 99ers) Er war vor zwei Jahren ein Transfer-Coup ersten Ranges....

By14. Juli 2026
Selber WölfeTransfer-News

Mit Rückenwind ins zweite Profijahr: Daniel Ulrich bleibt ein Wolf

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe können auch in der kommenden Saison...

By14. Juli 2026
Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

David Tauferers vierte Saison bei den Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Das nächste Rittner Eigengewächs hat verlängert. David Tauferer wird...

By14. Juli 2026
Transfer-NewsVienna Capitals

Nach verkorkster Saison in Frankfurt und Zug: Ex-NHL-Angreifer Jakob Lilja komplettiert Caps-Kader

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals komplettieren ihren Profikader mit dem Schweden...

By14. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten