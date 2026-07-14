Zwei Königsbrunner Leistungsträger machen weiter

Königsbrunn. (PM EHC) Die Verteidigung des EHC Königbrunn war in den letzten Jahren immer gut aufgestellt.

Der Verein gab nun am Dienstag bekannt, mit Marc Streicher und Moritz Weißenhorn zwei weitere Leistungsträger für eine weitere Saison verlängert zu haben.

Der 35-jährige Verteidiger Marc Streicher spielte schon zur Vereinsgründung für den EHC Königsbrunn. Danach war er vier Jahren beim Bezirksligisten EV Königsbrunn aktiv und wechselte 2024/2025 wieder zum EHC. Der erfahrene Defensivspezialist ist enorm zweikampfstark, aber auch offensiv sehr präsent. Mit viel Tempo und Härte räumte er im eigenen Drittel ab und war maßgeblich am Titel der Vorsaison beteiligt. Damit konnte sich das ehrgeizige Königsbrunner Urgestein einen Traum erfüllen. Sein Hunger nach weiteren Titeln ist aber noch nicht gestillt, er will auch in der neuen Spielzeit wieder angreifen und mit all seiner Erfahrung den EHC unterstützen.

Moritz Weißenhorn schnürt seit der letzten Saison seine Schlittschuhe als Verteidiger für den EHC Königsbrunn. Der 21-jährige Königsbrunner mit Gardemaß erlernte den Sport im Nachwuchs des Augsburger EV und durfte im Erwachsenenbereich erste Erfahrungen bei den Oberligisten Memmingen und Peiting sammeln. Auch für den EHC absolvierte der 1,91m große Abwehrhühne als Förderlizenzspieler sechs Partien, musste sich jedoch nach einer Verletzung erst in den Königsbrunner Kader kämpfen. Er schaffte es schnell in die Mannschaft und war durch seine kompromisslose Spielweise stets ein unangenehmer Gegenspieler. Für Offensivaktionen hatte er ein gutes Gespür und erzielte in 16 absolvierten Partien insgesamt 8 Scorerpunkte, zog sich dann aber nach einem Sturz in die Bande eine schwerere Verletzung zu. Dadurch fiel er bis Saisonende aus, will aber in der neuen Spielzeit sein Können zeigen.

Königsbrunns sportlicher Leiter Tim Bertele weiss um die Stärken der zwei Verteidiger: „Ich freue mich, dass uns beide wieder unkompliziert ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Sowohl Marc Streicher als auch Moritz Weißenhorn hatten mit ihren starken Defensivleistungen ihren Anteil an der letztjährigen Meisterschaft. Gerade Moritz Weißenhorn hat für mich das Potenzial, sich zu einem der besten Verteidiger der Liga zu entwickeln, vorausgesetzt er bleibt diese Saison verletzungsfrei.“

488 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro