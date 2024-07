Zwei junge TorhÃ¼ter fÃ¼r die EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich die Dienste der beiden jungen Torhüter Marvin Berbner und Paul Stocker gesichert. Damit ist die Torhüterposition...

Stocker wurde 2005 geboren und durchlief den Nachwuchs des EHC München, ehe er über Klostersee in die U17 der Starbulls Rosenheim wechselte. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam Stocker für die U20 der Rosenheimer zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 19-Jährige 15 Spiele für Rosenheim in der DNL.

Berbner kommt aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim. Der 18-Jährige geht noch bis Ende des Monats zur Schule und wird dann nach Dresden kommen, um die Saisonvorbereitung mit den Eislöwen zu absolvieren. In der abgelaufenen Saison kam Berbner für die Jungadler Mannheim, den Mannheimer ERC und in der Regionalliga für Zweibrücken zum Einsatz. In der Saison 2022/2023 durfte er zudem das Trikot der deutschen U17-Nationalmannschaft tragen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit Danny aus den Birken und Janick Schwendener haben wir zwei erfahrene Torhüter bereits unter Vertrag, die nun mit Paul Stocker und Marvin Berbner zwei hungrige junge Talente an ihre Seite bekommen. Beide sollen von Danny und Janick vor allem lernen und mit unserer Mannschaft trainieren. Darüber hinaus werden Paul und Marvin in der U20 zum Einsatz kommen und damit auf Top-Nachwuchsniveau spielen.“

Aktueller Kader 2024/2025

Danny aus den Birken, Janick Schwendener, Paul Stocker, Marvin Berbner, Vincent Hessler, Oliver Granz, Tariq Hammond, David Suvanto, Samuel Schindler, Bruno Riedl, Arne Uplegger, Mitch Wahl, Drew LeBlanc, Niklas Postel, Matthias Pischoff, Matej Mrazek, Dane Fox, Ricardo Hendreschke, Nicolas Schindler, Sebastian Gorcik, Yannick Drews, Tomas Sykora, Johan Porsberger, Travis Turnbull, Tomas Andres