Zwei junge Talente verstÃ¤rken die SchÃ¶nheider WÃ¶lfe

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe freuen sich über zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison.

Valentino Weißgerber (21) und Luca Schwarzmeier (20) werden künftig das Trikot des Wolfsrudels tragen und das Team mit frischem Elan und viel Potenzial verstärken.

Mit Valentino Weißgerber verpflichten die Wölfe einen talentierten und trotz seines jungen Alters bereits sehr erfahrenen Stürmer. Der gebürtige Werdauer durchlief zunächst die Nachwuchsabteilungen des ETC Crimmitschau, ehe er 2018 zum Krefelder EV wechselte und dort in der U16 und U17 aktiv war. Bis 2020 spielte Weißgerber parallel für Krefeld und Crimmitschau in den Nachwuchsligen, bevor er sich dem Kölner EC anschloss und dort zwei Jahre lang für die Junghaie auflief. Zur Saison 2022/2023 kehrte er in den Profibereich zurück und wurde Teil des Zweitliga-Kaders der Eispiraten Crimmitschau. Nach einem Jahr wechselte er zu den Chemnitz Crashers in die Regionalliga, wo er in zehn Spielen acht Tore erzielte und vier weitere vorbereitete. Nun sucht Weißgerber eine neue sportliche Herausforderung und findet diese bei den Schönheider Wölfen. Im Erzgebirge will er seinen nächsten Karriereschritt gehen und seine Offensivqualitäten unter Beweis stellen.

Der zweite Neuzugang, Luca Schwarzmeier, ist mit seinen 20 Jahren ein Jahr jünger als Weißgerber, bringt aber ebenfalls reichlich Entwicklungspotenzial mit. Im Gegensatz zu seinem neuen Teamkollegen war Schwarzmeier bisher ausschließlich für seinen Heimatverein VER Selb aktiv, wo er sämtliche Nachwuchsteams durchlief und zuletzt für die 1b-Mannschaft auf dem Eis stand. Nun schlägt der aus Hochfranken stammende Stürmer ein neues Kapitel auf und folgt seinen früheren Weggefährten Ricco Warkus und Jonas Wich nach Schönheide. Der Wechsel zum Wolfsrudel markiert für Schwarzmeier den nächsten wichtigen Schritt in seiner sportlichen Laufbahn.

„Mit Valentino und Luca sichern wir uns zwei vielversprechende Offensivkräfte, die das Team nicht nur in der Breite verstärken, sondern auch für neue Impulse im Angriff sorgen sollen. Die Fans dürfen sich auf zwei junge, hungrige Spieler freuen, die in Schönheide den nächsten Karriereschritt machen wollen.“, so Wölfe-Coach Sven Schröder zu seinen zwei neuen Schützlingen.

