Zwei junge StÃ¼rmer bleiben an der Strobelallee!

Dortmund. (PM Eisadler) Nachdem die sportlich Verantwortlichen der Eisadler Dortmund mit Trainer, Sportlichem Leiter und Abteilungsleiter unverändert bleiben und auch schon seit einiger Zeit intensiv an der Zusammenstellung einer schlagkräftigen Mannschaft gearbeitet wird, können nun auch die ersten Verlängerungen bei den Spielern verkündet werden.

Den Auftakt machen die Stürmer Ben Busch und Corvin Rosenthal. Der 25-Jährige Ben Busch geht bereits in seine 6. Saison bei den Eisadlern, der 22-Jährige Corvin Rosenthal wird im 3. Jahr an der Strobelallee stürmen.

Ben Busch kam vor 5 Jahren zu den Eisadlern. Leider kam es coronabedingt in der damaligen Spielzeit nur zu fünf Vorbereitungsspielen, wobei Ben bereits im ersten dieser Partien in Dinslaken sein erstes Tor im Eisadler Trikot bejubeln durfte. Sein erster Pflichtspieltreffer folgte dann ein Jahr später zuhause gegen Wiehl. Mittlerweile kam der gebürtige Iserlohner im letzten Saisonspiel zu seinem 100. Einsatz und seine bisherigen 54 Tore und 118 Scorerpunkte verdeutlichen, dass er längst zum Leistungsträger bei den Eisadlern gereift ist. „Ben ist nicht nur einer der Publikumslieblinge, er kann durch seine Schnelligkeit und Technik Spiele drehen oder entscheiden. Er ist aktuell aus der Mannschaft nicht wegzudenken und ist eine der tragenden Säulen“ erläutert Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler.

Corvin Rosenthal kam 2023 zu den Eisadlern und war in der abgelaufenen Spielzeit einer von nur drei Akteuren im Dortmunder Trikot, der in allen 30 Pflichtspielen mit dabei war. Mittlerweile kann der 22-Jährige Stürmer auf 62 Einsätze zurückblicken, in denen er bei 25 Toren zu 75 Scorerpunkten kam. Der ebenfalls in Iserlohn geborene Mittelstürmer hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und zählt immer noch zu den U-23 Spielern. Ralf Hoja, der Cheftrainer der Eisadler, sagt zu Corvin: „Er ist ein Schlüsselspieler unserer Zukunft. Er legt immer mehr den Status eines jungen Spielers ab und entwickelt sich zum Leistungsträger. Mit seinem Tempo und seinem kämpferischen Einsatz ist er als Zwei-Wege-Spieler als Center wertvoll, kann gleichzeitig aber auch die Rolle eines Außenstürmers in den Top-Reihen einnehmen.“

