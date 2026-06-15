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Zwei junge Spieler mit großem Potenzial wechseln zum EHC Red Bull München

15. Juni 20261 Mins read113
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Max Bolle - © EC Red Bull Salzburg
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München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München verstärkt seinen Kader für die Saison 2026/27 mit zwei Nachwuchsspielern aus der Red Bull Eishockey Akademie.

Torhüter Max Bolle und Verteidiger Moritz Warnecke gehören künftig fest zum Aufgebot des viermaligen deutschen Meisters.

Der 18-jährige Bolle komplettiert neben Antoine Bibeau, Matthias Bittner und Mathias Niederberger das Goalie-Quartett der Red Bulls. Der deutsche U18-Nationalspieler wurde seit 2022 in der Red Bull Eishockey Akademie ausgebildet und sammelte zuletzt Spielpraxis bei der U20-Mannschaft. Mit seinem Wechsel nach München folgt nun der nächste Schritt in seiner Entwicklung.
Warnecke konnte bereits in der vergangenen Saison erste Erfahrungen auf Profiniveau sammeln. Der 18 Jahre alte Verteidiger kam in der DEL-Hauptrunde auf elf Einsätze für Red Bull München und überzeugte darüber hinaus bei den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League.

Beide Spieler stehen beispielhaft für den Ausbildungsweg innerhalb der Red Bull Eishockeyorganisation. Nach mehreren Jahren in der Akademie erhalten sie nun die Möglichkeit, sich dauerhaft im Profibereich zu etablieren.

Neville Rautert, Managing Director Sports EHC Red Bull München: „Beide Spieler verfügen über großes Potenzial, und wir freuen uns, dass sie ihren Entwicklungsweg gemeinsam mit uns fortsetzen. Als Organisation erfüllt es uns mit Stolz, wenn Spieler aus unserem Nachwuchssystem den Sprung in unser Profiteam schaffen. Moritz hat bereits in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auf diesem Niveau bestehen kann. Max hat sowohl an der Akademie als auch in der U18-Nationalmannschaft starke Leistungen gezeigt. Wir sind überzeugt, dass beide bereit für den nächsten Schritt sind und freuen uns darauf, sie auf ihrem weiteren Weg zu begleiten.“

Bolle wird in München künftig mit der Rückennummer 1 auflaufen, Warnecke erhält die Nummer 9.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2026/27

Torhüter (4): Antoine Bibeau (AL), Matthias Bittner, Max Bolle, Mathias Niederberger
Verteidiger (7): Maximilian Daubner, Rio Kaiser, Lukas Klok, Ryan Murphy (AL), Ville Pokka (AL), Fabio Wagner, Moritz Warnecke
Stürmer (14): Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Patrick Hager, Elis Hede, Taro Hirose (AL), Dominik Kahun, Maximilian Kastner, Philipp Krening, Jeremy McKenna (AL), Veit Oswald, Tobias Rieder, Lucas Thaler (AL)

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