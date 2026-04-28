Zwei junge DNL-Spieler wechseln zu den Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens nehmen zur kommenden Saison zwei vielversprechende Nachwuchsspieler in ihren Kader auf: Timon Verhoeven und Nikita Zimmermann wechseln an den Sandbach und bringen trotz ihres jungen Alters bereits interessante Voraussetzungen mit.

Verteidiger Timon Verhoeven (20) aus Schwalmtal durchlief die Jugend-Teams des Krefelder EV und sammelte in der vergangenen Spielzeit erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei den Phönix Grefrath. Mit einer Körpergröße von 193 cm und einem Gewicht von 105 kg bringt der Linksschütze ideale physische Voraussetzungen mit. Verhoeven wird künftig mit der Rückennummer 39 für die Ice Aliens auflaufen.

Ebenfalls 20 Jahre alt ist Stürmer Nikita Zimmermann aus Krefeld, der auf eine vielseitige Ausbildung in mehreren Nachwuchsorganisationen zurückblicken kann. Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren die Jugendteams des Krefelder EV, der Eisbären Regensburg, des ESC Dresden sowie der Düsseldorfer EG. Der 171 cm große und 76 kg schwere Rechtsschütze steht vor seiner ersten Saison im Seniorenbereich und trägt bei den Ice Aliens die Rückennummer 7.

Die Verantwortlichen der Ratinger Ice Aliens setzen mit diesen Verpflichtungen bewusst auf Entwicklungspotenzial und frische Impulse für das Team. Beide Spieler sollen die Möglichkeit erhalten, sich im Seniorenbereich weiterzuentwickeln und sich nachhaltig im Kader zu etablieren.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges freut sich über die neuen, jungen Talente: „Beide waren schon bei uns im Try-Out, es bleibt aber abzuwarten, wie ihr aktuelles Level ist, welches Entwicklungs-Potential sie haben und welche Rolle sie schlussendlich bei uns spielen können. Ich werde ihnen jegliche Unterstützung geben und hoffe natürlich, dass sie sehr hart für einen Platz im Team arbeiten werden.“