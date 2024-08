Zwei junge Cracks aus dem Mannheimer Talentepool verstÃ¤rken die Falken

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken verstärken ihren Kader mit den vielversprechenden Nachwuchstalenten Paul Mayer und Leon Willerscheid. Beide Akteure werden von den Adler...

Beide Akteure werden von den Adler Mannheim mit einer Förderlizenz ausgestattet und somit auch für die Falken in der Oberliga spielberechtigt sein. Vorangegangen sind konstruktive und zielführende Gespräche zwischen Falken-Sportdirektor Martin Jiranek und Dallas Eakins, Trainer und Manager der Adler Mannheim.

Der 18-jährige Verteidiger Paul Mayer ist seit zwei Jahren Teil der Adler-Organisation und bestritt in seinen jungen Jahren bereits 14 DEL- sowie drei CHL-Spiele für Mannheim. Darüber hinaus lief Mayer in 27 DEL2-Partien für Bietigheim und Kaufbeuren auf. Auf internationaler Ebene bringt es der Linksschütze seit der U17 auf beachtliche 27 Einsätze im Trikot mit dem Bundesadler.

Leon Willerscheid ist für die Falken-Fans hingegen kein Unbekannter. Der 19 Jahre alte Goalie stand für die Unterländer bereits in der vergangenen Oberliga-Saison in fünf Spielen zwischen den Pfosten. Der ehemalige Juniorennationalspieler genoss seine sportliche Ausbildung bei den Kölner Junghaien, ehe er zur letzten Saison in die Quadratestadt wechselte. Zu den wertvollen Einsatzzeiten in der Oberliga gesellten sich weitere 24 Spiele in der DNL.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Zunächst möchte ich mich bei den Adlern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir sind davon überzeugt, dass wir die richtige Adresse für die weitere Entwicklung der beiden sind.

Paul ist ein junger Verteidiger, der aber sehr viel nationale und internationale Erfahrung mitbringt. Seine Fähigkeiten, gepaart mit seiner Größe, werden sicherlich eine Verstärkung für unsere Abwehr sein. Wir sind den Adlern dankbar für das Privileg, seine Entwicklung bei uns mit der nötigen Eiszeit vorantreiben zu dürfen.

Dass wir außerdem Leon als weitere Verstärkung zu unserem Torwartduo hinzugewinnen können, freut uns sehr. In der letzten Saison bewies er trotz seines jungen Alters eine gewisse Ruhe im Tor. Er ist ein guter Junge mit viel Potential.“

Heilbronner Falken Kader 2024/2025 | Stand: 07. August 2024

Torhüter: 31 Patrick Berger, 35 Luca Ganz, (FL) Leon Willerscheid

Verteidiger: 2 Benedikt Jiranek, 7 Jan Pavlu, 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 28 Lars Schiller, 84 Malte Krenzlin, (FL) Paul Mayer

Stürmer: 9 Brett Ouderkirk, 10 Nolan Ritchie, 12 Vincent Jiranek, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 29 Calder Anderson, 34 Manuel Nix, 37 Frédérik Cabana, 55 Philip Hecht, 57 Luis Ludin

Trainer: Frank Petrozza