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Zwei Ingolstädter Eigengewächse erhalten Förderlizenz

17. Juni 20261 Mins read85
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Bartholomäus Oswald - © Sportfoto-Sale (DR)
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Ingolstadt. (PM ERC) Zwei talentierte Nachwuchsspieler des ERC Ingolstadt erhalten für die Saison 2026/27 eine Förderlizenz.

Torhüter Bartholomäus Oswald und Verteidiger Dominik Zerhoch schnupperten bereits in der vergangenen Spielzeit Profi-Luft. Neben der Spielberechtigung für das DEL-Team wird das Duo per Förderlizenz auch in der Oberliga Süd zum Einsatz kommen.

Die beiden 19-Jährigen waren in der vergangenen Saison Leistungsträger in der U20 der Jungpanther, als diese erstmals in der Club-Geschichte das Finale der DNL erreichten.

„Uns ist es generell immer wichtig, unsere besten Nachwuchsspieler beim Übergang zum Profieishockey zu fördern“, sagt Sportdirektor Tim Regan. „Dominik und Bartholomäus haben in der vergangenen Saison bereits regelmäßig bei uns mittrainiert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Dominik konnte ja auch schon zwei Partien in der Champions Hockey League für uns bestreiten. Sie kennen das Team und den Coaching-Staff. Beide haben Potential und wir möchten sie unter anderem mit Unterstützung der Förderlizenz für die Oberliga bestmöglich fördern und ihre schrittweise Entwicklung ermöglichen.“

Neben Zerhoch, der beim Champions Hockey League Spiel in Bozen sein Profi-Debüt feierte, war auch Oswald in der Saison 25/26 als Backup-Goalie bereits mehrfach Teil des Spieltagskaders der Panther. Oswald wird in der kommenden Spielzeit fester Teil des drei Torhüter umfassenden Goalie-Teams der Panther sein.

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