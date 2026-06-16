Zwei Goalies stehen beim EHC Königsbrunn fest

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn gab am Montag bekannt, weiterhin mit Top-Torhüter Stefan Vajs zu verlängern.

Nach dem Abgang von Goalie Joshua Appler soll ein alter Bekannter diese Lücke in der neuen Saison füllen.

Der 37-jährige gebürtige Bonner Stefan Vajs spielt auch weiterhin für den EHC Königsbrunn. Seine Vita kann sich sehen lassen, er durchlief die Nachwuchsmannschaften beim Kölner EC bis zur DNL und startete seine Karriere im Seniorenbereich des damaligen Regionalligisten ESV Bergisch Gladbach. Danach wechselte er für zwei Spielzeiten in die Oberliga Süd zum EC Peiting. In der Saison 2008/09 wurde der Rheinländer von der Eishockeyfachzeitschrift Eishockey News zum besten Torwart und wertvollsten Spieler der gesamten Liga gewählt. Danach ging für ihn die Reise zurück in seine Heimat, wo er einige Partien in der DEL für die Kölner Haie absolvierte. 2010 verschlug es ihn schließlich in die DEL2 zum ESV Kaufbeuren. Im Allgäu setzte Vajs seine Erfolgsgeschichte fort und wurde in der Saison 2016/2017 als bester Torhüter und Spieler des Jahres ausgezeichnet. In der Folgesaison konnte er weiterhin glänzen, blieb in elf Partien ohne Gegentreffer und holte sich erneut den Titel „Torhüters des Jahres“.

Schließlich wechselte er im Juni 2022 zum EHC Königsbrunn, holte in vier Spielzeiten dreimal den Meistertitel und wurde einmal Vizemeister in der höchsten bayerischen Spielklasse. Dabei war er an allen Titeln maßgeblich beteiligt und wird nun in seine fünfte Saison bei den Brunnenstädtern starten.

Neu im Kader ist der 26-jährige Nico Hetzel, der gebürtige Unterfranke durchlief unter anderem in Schweinfurt, Haßfurt, Bad Tölz und Bietigheim den Nachwuchs. 2017 stand er für das Augsburger DNL-Team im Tor und trainierte sogar als Nummer drei bei den Panthern mit. Bei einigen Spielen stand er für die Profis als Backup bereit. Beim EHC trat er 2019 in die Fußstapfen von Donatas Žukovas, zusammen mit weiteren Spielern aus dem Augsburger Nachwuchs nutzte er die Chance für einen Einstieg in den Seniorenbereich. Mit Nico Baur und Luca Szegedin spielte er noch für eine Saison beim EHC zusammen, ehe er dann nach Haßfurt wechselte und dort für sechs Spielzeiten das Tor der Unterfranken sauber hielt. In der neuen Saison will er sich nochmal beim EHC als Goalie präsentieren und ist hochmotiviert.

Team-Manager Sven Rampf freut sich über die Verpflichtung von Nico Hetzel: „Wir beobachten Nico schon länger, in Haßfurt konnte er durch konstant starke Leistung überzeugen und sich einen Namen machen. Zuletzt stand er im Landesliga-Finale und wurde dort als bester Spieler seiner Mannschaft ausgezeichnet. Er ist ein flinker und schneller Torhüter, der das Spiel gut liest und antizipiert. Bei uns wird er hoffentlich den nächsten Schritt machen und seine Chance nutzen Er soll viele Spiele während der Saison absolvieren und zusammen mit Stefan Vajs ein starkes Torhüterduo bilden.“

154 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro