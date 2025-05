Zwei feste GrÃ¶ÃŸen bleiben bei den Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers setzen in der Defensive weiter auf Kontinuität.

Mit Mario Zimmermann und Stephan Daschner bleiben zwei erfahrene Verteidiger auch in der Saison 2025/26 an Bord.

Der 24-jährige Mario Zimmermann geht in seine fünfte Spielzeit am Pulverturm. Seit seinem Wechsel im Jahr 2021 hat sich der gebürtige Altöttinger zu einer festen Größe in der Tigers-Defensive entwickelt. In bislang 220 Pflichtspielen sammelte er 37 Scorerpunkte.

„Mario hat sich über die letzten Jahre sehr gut entwickelt“, sagt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er arbeitet hart, ist in der Defensive zuverlässig und bringt die richtige Mentalität mit. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin Teil unserer Mannschaft ist.“

Auch Stephan Daschner bleibt den Straubing Tigers erhalten. Der 36-Jährige trägt seit 2018 das Straubinger Trikot und absolvierte in dieser Zeit 294 Partien, in denen er 87 Scorerpunkte sammelte. Mit seiner Erfahrung ist der gebürtige Ingolstädter ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

„Stephan bringt die nötige Ruhe mit, trifft gute Entscheidungen in Spielsituationen und ist für unsere Struktur auf dem Eis enorm wichtig“, erklärt Jason Dunham. „Er hat sich seinen Platz bei uns über Jahre hart erarbeitet – sportlich wie menschlich.“

Auch der Verteidiger selbst freut sich auf die kommende Saison: „Meine Familie und ich fühlen uns hier in Straubing zuhause und schätzen unser Umfeld sehr. Für die Straubing Tigers zu spielen, macht noch immer unglaublich viel Spaß und ich freue mich, das Trikot der Tigers für ein weiteres Jahr tragen zu dürfen.“

Die Straubing Tigers freuen sich auf eine weitere gemeinsame Saison mit Mario Zimmermann und Stephan Daschner.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV