Zwei Falken wechseln zu den Hannover Scorpions

Mellendorf. (PM Scorpions) Pünktlich vor Ende der Wechselfrist verpflichteten die Hannover Scorpions sowohl Patrick Berger als auch Jeroen Plauschin von den Heilbronner Falken.

Möglich wurde dieser kurzfristige Wechsel auf Grund der Insolvenz der Heilbronner Falken. Nach intensiven Gesprächen mit den Heilbronner Falken, aber auch dem zuständigen Insolvenzverwalter wurden diese Spielerwechsel sehr kurzfristig möglich.

Der in Zwiesel geborene Berger ist 28 Jahre alt, wiegt 76 kg und ist 1,82 groß. Den ersten Kontakt überhaupt hatten die Scorpions schon in der Saison 2019, als Berger das Tor des Landshuter e.V. hütete und die Scorpions im Halbfinale um den Aufstieg in die DEL2 besiegte. Seit dieser Zeit ist der positive Kontakt zwischen Berger und Sportchef Eric Haselbacher niemals abgerissen und war dann auch die Basis für die kurzfristige Verpflichtung Bergers!

Im Ramen dieser Verpflichtung wurden die Scorpions, insbesondre über Berger, auch auf den Verteidiger Jeroen Plauschin aufmerksam. Plauschin, geboren in Berlin, 23 Jahre alt 1,82 m groß und 92 kg schwer hat den größten Teil seiner Ausbildung bei den Eisbären in Berlin verbracht.

Wenn ein Torhüter einen Verteidiger vorschlägt, mit dem er in der selben Mannschaft gespielt hat, dann ist das sicherlich eine fundierte Empfehlung und schafft noch mehr Tiefe im Defensivbereich!

Coach Rico Rossi ist mit diesen erfolgreichen Transfers in letzter Minute sehr zufrieden und sieht hierin einen weiteren Schritt nach vorne.

Bereits am Freitag, zum Derby stehen beide Neuzugänge im Kader und werden für ihren „neuen“ Club auflaufen!