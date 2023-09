Zwei erfahrene StÃ¼rmer im Bayreuther Angriff: Andreas GeigenmÃ¼ller und Stephan Trolda

Artikel anhören Bayreuth. (PM EHC) Stephan Trolda und Andreas Geigenmüller werden auch in der kommenden Saison in der Landesliga für den EHC auf Torejagd...

Bayreuth. (PM EHC) Stephan Trolda und Andreas Geigenmüller werden auch in der kommenden Saison in der Landesliga für den EHC auf Torejagd gehen.

Die beiden Ur-Bayreuther zählen zu den erfahrensten Spielern im Kader und verfügen nach wie vor über einen ausgeprägten Torinstinkt.

So war Andreas Geigenmüller in der vergangenen Spielzeit mit 27 Toren und 19 Vorlagen in 25 Spielen bester Torschütze und Scorer des EHC. Der Angreifer mit der Nummer 13 kann auf über 100 Einsätze in der DEL2 sowie weit über 300 Oberligaspiele zurückblicken. Insgesamt stehen bei ihm bereits fast 800 Einsätze im Seniorenbereich zu Buche, wovon er die überwiegende Mehrzahl für den EHC absolviert hat.

Über noch mehr Einsätze verfügt nur Stephan Trolda, der schon knapp 1.000 Partien absolviert hat, davon fast 400 in der Oberliga. Unsere Nummer 77 war mit 13 Toren und 12 Vorlagen in der letzten Saison zweitbester Scorer hinter Geigenmüller.

