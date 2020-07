Zwei einheimische StÃ¼rmer bleiben beim Landesligisten Bayreuth

Bayreuth. (PM EHC) Weiterhin im EHC – Trikot werdenin kommenden Saison Florian Zeilmann und Johannes Runge spielen. Die beiden 31jährigen Angreifer sind gebürtige Bayreuther,...

Bayreuth. (PM EHC) Weiterhin im EHC – Trikot werdenin kommenden Saison Florian Zeilmann und Johannes Runge spielen.

Die beiden 31jährigen Angreifer sind gebürtige Bayreuther, verfügen über ordentlich Erfahrung und wissen, wo das Tor steht.

„Zeile“ sammelte seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich unmittelbar nach der Gründung des EHC in der Bezirksliga. Von dort an marschierte er mit dem jungen Verein über die Landes- und Bayernliga bis in die Oberliga und wechselte 2014 nach Pegnitz, wo er bis 2018 blieb. Dann kam er nach Bayreuth zurück und war Teil der Mannschaft, die im Frühjahr 2019 den Aufstieg in die Landesliga schaffte.

Schon in der Saison vor Zeilmanns Rückkehr kam Johannes Runge zum EHC zurück. Er hatte seit 2010 in Pegnitz gespielt und war davor bereits beim EHC im Anschluss an den Nachwuchsbereich in der Bezirks-, Landes-, und Bayernliga auf dem Eis. Zurück in Bayreuth verpasste er den Aufstieg zunächst knapp, ehe er ein Jahr später schließlich gelang.

Die beiden trugen auch in der zurückliegenden Landesligasaison zum Klassenerhalt in der Landesliga bei und wir freuen uns, dass sie auch künftig weiter Bestandteil unserer ersten Mannschaft bleiben werden.

Goalies für die Landesliga

Der EHC geht wieder mit einem Gespann aus drei Torhütern in die neue Saison. Dieses besteht aus Sebastian Dünkel, Maximilian Müller und Nico Zimmermann. Alle drei entstammen dem Bayreuther Nachwuchs und standen auch schon in der vergangenen Spielzeit in Bayreuth zwischen den Pfosten.

Der 20jährige Sebastian Dünkel geht nun bereits in seine vierte Saison im Seniorenbereich, ist aber noch immer weiterhin für unsere U20 spielberechtigt. Nachdem er schon in der Bezirksliga zu einigen Einsätzen gekommen war, machte er sich der vergangenen Serie einen großen Entwicklungsschritt nach vorne, erhielt immer mehr Spielzeit und erwies sich trotz seines noch jungen Alters als sicherer Rückhalt für unsere Defensive. Nebenbei trainiert er zusammen mit Dieter Schmidt auch unsere Laufschule/U7 Nachwuchsmannschaft.

Maximilian Müller kehrte in der Schlussphase der Saison 2018/19 nach dem verletzungsbedingten Karriereende von Nicolas Sievers nach Bayreuth zurück. Eigentlich hatte Müller seine aktive Laufbahn bereits beendet, half dann aber kurzfristig beim EHC aus und blieb. Mit 28 Jahren ist er der Älteste unserer Torhüter und verfügt aus seiner Zeit in Pegnitz und Hassfurt über ordentlich Erfahrung in der Landes- und Bayernliga.

Der dritte im Bunde ist Nico Zimmermann. Der 17jährige Schlussmann kam in der vergangenen Saison aus Regensburg zurück, wo er seit 2018 in der dortigen Nachwuchsabteilung gespielt hatte, und sammelte gleich seine ersten Einsätze in der Landesliga. Neben der U20 und unserer ersten Mannschaft trainiert er auch bei den DEL2 – Profis mit, für die er ebenfalls spielberechtigt ist. Außerdem wird Zimmermann ab September ein Freiwilliges Soziales Jahr beim EHC beginnen und währenddessen den Trainerschein machen.

Kader 2020/21

Tor: Dünkel, Müller M., Zimmermann;

Verteidigung: Maier, Pleger V., Schwarz, Wagner, Walz, Weise, Zimmer;

Angriff: Aschenbrenner, Hausauer, Runge, Schmidt, Zeilmann;

Trainer: Drobny

