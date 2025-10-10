Zwei echte „Grefrather Jungs“ bleiben an Bord – Göbels und Losert stürmen weiter für den Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG kann kurz vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison zwei weitere Personalentscheidungen vermelden: Mit Kai Göbels (24) und Marc Losert (21) bleiben zwei Stürmer Teil des Phoenix-Kaders, die bereits den eigenen Nachwuchs durchlaufen haben.

Beide gelten als echte „Grefrather Jungs“, die den Verein seit vielen Jahren mitprägen.

Für das Trainerduo Tilo Schwittek und Christian Tebbe ist die Zusage der beiden Eigengewächse ein starkes Zeichen.

„Mit Kai und Marc haben wir zwei Spieler im Team, die den Verein von klein auf kennen und ihn mit voller Überzeugung vertreten“, erklärt Schwittek. „Beide haben die Phoenix-Jugend durchlaufen und sind damit nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein wichtiger Teil unserer Identität. Kai bringt unheimlich viel Leidenschaft und Teamgeist mit – er lebt den Verein und gibt immer alles für die Farben. Marc ist ebenso ein Herzblut-Grefrather, engagiert, loyal und mit vollem Einsatz dabei. Beide übernehmen Verantwortung, auf dem Eis und daneben. Ihre Rolle für den Zusammenhalt des Teams ist enorm wertvoll.“

Auch die Spieler selbst blicken mit großer Vorfreude auf die neue Saison.

Kai Göbels zeigt sich optimistisch: „Ich freue mich auf die neue Saison, da wir eine starke, motivierte und aufstrebende Mannschaft haben. Trotz der hochkarätigen Besetzung der Liga bin ich überzeugt, dass wir eine gute Rolle spielen und wichtige Punkte nach Grefrath holen können. Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft konstant auftreten und uns frühzeitig für die Playoffs qualifizieren.“

Marc Losert ergänzt: „Ich sehe die diesjährige Regionalliga als eine der stärksten überhaupt und weiß, dass es nicht leicht wird. Ich möchte so viel Spielzeit wie möglich sammeln, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Wichtig ist mir, dass wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen und uns gemeinsam weiter verbessern.“

Mit Göbels und Losert setzt die Grefrather EG also weiter auf Kontinuität, Identifikation und Leidenschaft – Werte, die den Verein seit jeher auszeichnen.

Der Startschuss in die neue Regionalliga-Saison fällt am Freitag, 17. Oktober, wenn die Grizzlys Bergkamen im Grefrather EisSport & EventPark zu Gast sind. Das erste Bully erfolgt um 20:00 Uhr.

Die Vorfreude ist groß – in der Kabine, auf den Rängen und im gesamten Phoenix-Umfeld.

