Zwei echte Grefrather Jungs bleiben an Bord â€“ GEG verlÃ¤ngert mit Dennis LÃ¼dke und Kai Weber

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather Eissport Gemeinschaft ist in Sachen Kaderplanung für die kommenden Regionalliga-Saison einen wichtigen Schritt weiter: Mit dem 32-jährigen Angreifer Dennis Lüdke und dem 27-jährigen Allrounder Kai Weber bleiben zwei echte Eigengewächse dem Phoenix treu.

Beide Spieler sind nicht nur fester Bestandteil des Teams der Blau-Gelben sondern seit Kindesbeinen mit dem Grefrather Eishockey verbunden.

Dennis Lüdke freut sich auf eine weitere Saison, die inzwischen 15. im Trikot der 1. Mannschaft: „Mir liegen der Sport, das Team, die Fans und die Gemeinschaft sehr am Herzen. Für den Phoenix aufzulaufen, bedeutet mir unglaublich viel – gerade, weil ich meinem verstorbenen Opa versprochen habe, seinem geliebten Heimatverein treu zu bleiben. Und mein Versprechen halte ich“, so der Angreifer. „Ich möchte weiter an meinen Fähigkeiten arbeiten und den jungen Spielern mit meiner Erfahrung zur Seite stehen. Zusammen wollen wir als Team alles geben und die Playoffs erreichen.“

Auch Kai Weber, defensivstarker Verteidiger mit Offensivqualitäten, bleibt ein fester Bestandteil der Grefrather Hintermannschaft. 137 Einsätze, 27 Tore, 47 Assists und 240 Strafminuten steuerte der quirlige Wirbelwind bislang bei. Nun dürften noch weitere Spiele, Tore, Punkte und wohl auch die eine oder andere Minute in der Kühlbox dazu kommen.

Kai Weber: „Für mich ist der Phoenix längst mehr als nur eine Mannschaft – das ist Familie. Ich werde alles geben, um für das Team einzustecken und gemeinsam das Beste herauszuholen“, sagt der Defensivspezialist, der nach kurzer Pause während der letzten Saison zur Mannschaft zurückkehrte und sich auf Anhieb wieder zurechtfand.

Das Trainerduo Tilo Schwittek und Christian Tebbe zeigt sich hochzufrieden über die Vertragsverlängerungen: „Dennis und Kai sind absolute Kämpfer-Typen, die sich immer voll für das Team reinhängen. Dennis bringt Tempo und Offensiv-Power ins Spiel, reißt mit seiner Dynamik die Mannschaft mit. Kai ist in der Defensive ein Fels in der Brandung – er räumt vor dem Tor auf und ist ein echter Teamplayer. Beide sind wichtige Säulen im Kader und verkörpern den Grefrather Weg perfekt.“

Die Fans dürfen sich also weiterhin auf leidenschaftliches Eishockey, Einsatz und eine ordentliche Portion Lokalpatriotismus freuen – mit zwei waschechten Grefrather Jungs im Phoenix-Trikot.

