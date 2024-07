Zwei DefensivkrÃ¤fte bleiben bei den Luchsen

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse setzen in der Defensive auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Paul Becker und David Weidlich....

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse setzen in der Defensive auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Paul Becker und David Weidlich.

Der Lauterbacher Paul Becker kam im vergangenen Jahr aus dem Nachwuchs der Kassel Huskies zurück in den Vogelsberg. In seiner ersten Saison im Seniorenbereich war er einer der Überraschungen unserer Luchse und überzeugte vom ersten Vorbereitungsspiel an mit einer soliden Leistung. Der 19-Jährige zeigte nicht nur in der Defensive starke Leistungen, sondern bewies auch als schneller Stürmer sein Können. Mit 3 Toren und 13 Vorlagen sammelte Paul in der vergangenen Saison 16 Punkte.

David Weidlich geht mit den Luchsen in seine dritte Saison. Damit bleibt uns der punktbeste Verteidiger erhalten. Der 23-Jährige erzielte in der letzten Saison 5 Tore und gab 22 Vorlagen, was ihm 27 Punkte einbrachte. Mit seiner Größe von 1,88m und seiner konstanten Leistung ist David ein unverzichtbarer Rückhalt für unser Team.

Mit Paul Becker, der seine Wurzeln in Lauterbach hat, und David Weidlich, der durch Ausbildung und Beruf fest in der Region verwurzelt ist, setzen wir auf eine starke, regionale Basis für die kommende Saison.

Lasst uns gemeinsam auf eine erfolgreiche Saison vorbereiten und die Luchse weiter nach vorne bringen!